De Teddy Riner à Coluche, Bigard, Francis Lalanne, Donald Trump ou Zelensky: ces célébrités qui ont rêvé de devenir président (et certaines y sont parvenues !)

Teddy Riner a récemment annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, marquant une reconversion inattendue pour le champion de judo. L'article explore d'autres célébrités ayant tenté, avec succès ou non, de se lancer en politique, telles que Coluche et Donald Trump, montrant la diversité des parcours vers la présidence.

L’annonce de la candidature de Teddy Riner à l’élection présidentielle de 2027 a créé la surprise lundi. À 37 ans, le quintuple champion olympique de judo ambitionne désormais de conquérir l’Élysée. Une reconversion politique inattendue pour celui qui a dominé les tatamis pendant près de deux décennies. Mais le judoka français est loin d’être la première célébrité à rêver de la fonction suprême. En France, Coluche, Pierre Dac, Jean-Marie Bigard, Dieudonné et Francis Lalanne ont également envisagé de briguer la présidence. À l’étranger, certains sportifs, acteurs, chanteurs et personnalités médiatiques sont même parvenus à se faire élire, à l’image de George Weah, Ronald Reagan, Donald Trump ou Volodymyr Zelensky.

Teddy Riner : le quintuple champion olympique veut conquérir l’Élysée en 2027

Teddy Riner a annoncé lundi sa candidature à l’élection présidentielle française de 2027. À 37 ans, le champion de judo, détenteur de cinq titres olympiques, dont trois en individuel, entend mettre sa popularité au service d’un projet politique et se lancer dans la course à l’Élysée.

Le judoka affirme vouloir dépasser les divisions partisanes et se positionne « ni de droite, ni de gauche ». Il aurait choisi pour slogan « La France qu’on veut », avec l’ambition de rassembler les Français autour d’un projet dépassant les partis traditionnels.

Cette ambition politique n’est pas totalement nouvelle. En septembre 2025, Teddy Riner avait déjà évoqué son intérêt pour la fonction présidentielle, expliquant préférer devenir président plutôt que ministre. Sa participation au scrutin de 2027 reste néanmoins conditionnée à l’obtention des 500 parrainages d’élus nécessaires.

Coluche : l’humoriste qui a fait trembler la classe politique en 1981

Le 30 octobre 1980, Coluche annonce sa candidature à l’élection présidentielle de 1981. L’humoriste, célèbre pour sa salopette, ses provocations et ses critiques de la classe politique, entend dénoncer les partis traditionnels et représenter les Français qui ne se reconnaissent plus dans leurs dirigeants.

Son slogan, « Tous ensemble pour leur foutre au cul », donne immédiatement le ton. D’abord accueillie comme une plaisanterie, sa candidature prend rapidement de l’ampleur. Un sondage lui attribue jusqu’à 16% des intentions de vote, un niveau qui attire l’attention des responsables politiques.

Coluche reçoit le soutien de plusieurs intellectuels et artistes, notamment Pierre Bourdieu et Gilles Deleuze. Sa campagne suscite également de fortes tensions. Le 16 mars 1981, son régisseur René Gorlin est retrouvé assassiné, dans une affaire dont l’enquête établira le caractère privé.

L’humoriste renonce finalement à sa candidature en avril 1981 et ne participe pas au scrutin remporté par François Mitterrand. Quatre ans plus tard, il fonde les Restos du cœur, avant de mourir dans un accident de moto en juin 1986.

Pierre Dac : l’humoriste qui voulait devenir président dès 1965

Bien avant Coluche, Pierre Dac avait déjà tenté de transformer une campagne présidentielle en événement humoristique. En 1965, l’ancien résistant et figure de la radio française annonce sa candidature à la première élection présidentielle organisée au suffrage universel direct sous la Ve République.

Il fonde pour l’occasion le Mouvement ondulatoire unifié, le MOU, dont la devise est « Les temps sont durs, vive le MOU ». Le créateur de L’Os à moelle présente un programme volontairement décalé, multipliant les propositions absurdes et les détournements des discours politiques traditionnels.

Sa candidature attire l’attention, mais finit par déplaire à l’entourage du général de Gaulle. Selon son biographe Jacques Pessis, Pierre Dac reçoit un appel du cabinet présidentiel lui demandant de mettre fin à cette plaisanterie. Par respect pour le général, qu’il avait soutenu pendant la Résistance, l’humoriste renonce finalement à sa candidature. Il ne participe donc pas au scrutin de décembre 1965.

Jean-Marie Bigard : une candidature annoncée puis abandonnée pour 2022

Quarante ans après Coluche, Jean-Marie Bigard envisage à son tour de briguer la présidence de la République. En mai 2020, l’humoriste annonce réfléchir sérieusement à une candidature pour l’élection de 2022, avec l’ambition affichée de représenter les Français qui ne se sentent plus écoutés par les responsables politiques.

Proche du mouvement des Gilets jaunes, il multiplie les prises de position contre le gouvernement et critique régulièrement Emmanuel Macron. Un sondage réalisé à l’époque indique que 13% des Français pourraient envisager de voter pour lui, même si cette mesure ne correspond pas à une intention de vote dans une compétition présidentielle complète.

Mais le 28 septembre 2020, Bigard annonce finalement son retrait. Il explique avoir subi des insultes et des menaces et avoir été dissuadé par plusieurs proches, parmi lesquels Laurent Baffie, Laurent Ruquier et Patrick Sébastien.

« Je suis trop sensible pour faire ce job », reconnaît-il. L’humoriste préfère finalement conserver sa liberté de parole plutôt que se lancer dans une campagne présidentielle. Son nom ne figurera pas sur les bulletins de vote en 2022.

Dieudonné : deux tentatives présidentielles sans parvenir au scrutin

L’humoriste Dieudonné a également cherché à se présenter à l’élection présidentielle française. En 2002, il tente de réunir les 500 parrainages d’élus nécessaires pour participer au scrutin, mais n’y parvient pas.

Le 22 décembre 2005, il annonce une nouvelle candidature pour l’élection présidentielle de 2007, à l’issue d’une représentation à Paris. Déjà engagé dans plusieurs campagnes électorales, l’humoriste entend notamment défendre ses positions sur le passé colonial français et les discriminations.

Ses prises de position suscitent de nombreuses polémiques, notamment en raison de ses déclarations antisémites. Le 11 octobre 2006, il annonce finalement qu’il renonce à sa candidature, faute d’avoir obtenu les 500 parrainages nécessaires.

Dieudonné n’a donc jamais participé à un premier tour de l’élection présidentielle française, malgré ses deux tentatives.

Francis Lalanne : le chanteur également candidat à la présidentielle de 2027

Teddy Riner n’est pas la seule personnalité issue du monde du spectacle ou du sport à vouloir participer à la présidentielle de 2027. Le chanteur Francis Lalanne a lui aussi annoncé sa candidature, en août 2026, sous la bannière du mouvement France Libre.

L’interprète de On se retrouvera n’en est pas à son premier engagement électoral. Il a déjà participé à plusieurs campagnes, notamment aux élections européennes et législatives. En 2024, il conduit avec Dieudonné une liste aux élections européennes qui recueille environ 0,04% des suffrages.

Pour sa campagne présidentielle, Francis Lalanne défend notamment la sortie de la France de l’Union européenne et de l’OTAN, le référendum d’initiative citoyenne et une transformation des institutions. Il revendique une ligne souverainiste et libertarienne.

Le chanteur doit toutefois, comme Teddy Riner, obtenir les 500 parrainages nécessaires pour accéder au premier tour. Sa candidature est déclarée, mais sa présence sur les bulletins de vote n’est pas acquise.

George Weah : le Ballon d’or qui est devenu président du Liberia

George Weah est l’un des exemples les plus célèbres de sportif ayant réussi sa reconversion politique. Ancien attaquant de Monaco, du Paris Saint-Germain et de l’AC Milan, il remporte le Ballon d’or en 1995, devenant le premier joueur africain à recevoir cette distinction.

Après avoir raccroché les crampons, il s’engage en politique au Liberia, pays meurtri par plusieurs années de guerre civile. En 2005, il se présente à l’élection présidentielle, mais perd au second tour face à Ellen Johnson Sirleaf. Six ans plus tard, il figure sur un ticket présidentiel comme candidat à la vice-présidence, sans parvenir à l’emporter.

En décembre 2017, George Weah remporte finalement l’élection présidentielle avec 61,5% des suffrages au second tour face à Joseph Boakai. Il prend ses fonctions en janvier 2018 et devient le premier ancien Ballon d’or à diriger un État.

Son mandat prend fin en janvier 2024, après sa défaite à l’élection présidentielle de 2023 face à Joseph Boakai. Il aura dirigé le Liberia pendant six ans.

Manny Pacquiao : le champion de boxe qui a échoué à devenir président des Philippines

Champion du monde dans huit catégories de poids différentes, Manny Pacquiao est l’un des sportifs les plus célèbres de l’histoire des Philippines. Après avoir dominé les rings pendant plusieurs décennies, il se lance en politique et devient député en 2010, puis sénateur en 2016.

En septembre 2021, il annonce sa candidature à l’élection présidentielle de mai 2022. Il promet notamment de lutter contre la corruption et la pauvreté, deux thèmes particulièrement importants dans un pays où il bénéficie d’une immense popularité.

Mais le scrutin tourne à la déroute. Pacquiao termine troisième avec environ 6,8% des suffrages, très loin derrière Ferdinand Marcos Jr., élu avec près de 59% des voix.

Malgré son palmarès et son statut de héros national, le boxeur ne parvient pas à convaincre suffisamment d’électeurs pour accéder à la présidence.

Volodymyr Zelensky : l’humoriste qui jouait un président avant de le devenir

Avant son élection à la présidence ukrainienne, Volodymyr Zelensky est un acteur et humoriste particulièrement populaire. À partir de 2015, il tient le rôle principal de la série télévisée Serviteur du peuple, dans laquelle il incarne un professeur d’histoire devenu président de l’Ukraine après une vidéo dénonçant la corruption.

Le 31 décembre 2018, il annonce officiellement sa candidature à l’élection présidentielle. Sans avoir exercé de mandat politique, il mène une campagne largement fondée sur les réseaux sociaux et sur son image d’homme extérieur aux partis traditionnels.

Le 21 avril 2019, Zelensky remporte le second tour avec 73,22% des suffrages face au président sortant Petro Porochenko. Il prend ses fonctions le 20 mai suivant.

En février 2022, l’invasion russe de l’Ukraine bouleverse son mandat. L’ancien comédien devient alors le chef d’un État engagé dans une guerre de grande ampleur.

Ronald Reagan : de Hollywood à la Maison Blanche

Avant d’être président des États-Unis, Ronald Reagan mène une carrière d’acteur à Hollywood. À partir de la fin des années 1930, il apparaît dans plusieurs dizaines de films et devient une personnalité connue du cinéma américain.

Il s’engage ensuite progressivement en politique. En 1966, il est élu gouverneur de Californie sous l’étiquette républicaine, puis réélu quatre ans plus tard. En 1976, il tente d’obtenir l’investiture républicaine pour la présidentielle, mais échoue face à Gerald Ford.

Sa deuxième tentative est la bonne. En novembre 1980, Reagan remporte l’élection présidentielle face au démocrate Jimmy Carter. Il entre à la Maison Blanche en janvier 1981, à 69 ans, puis est largement réélu en 1984.

Il quitte le pouvoir en janvier 1989, après huit années à la tête des États-Unis.

Donald Trump : du milliardaire de l’immobilier à la Maison Blanche, en passant par Hollywood et la téléréalité

Avant de devenir président des États-Unis, Donald Trump s’est d’abord fait connaître comme un homme d’affaires et un magnat de l’immobilier. Héritier de l’entreprise familiale fondée par son père Fred Trump, il développe à partir des années 1970 un empire immobilier associé à son nom, notamment à New York. En 1983, l’inauguration de la Trump Tower, sur la Cinquième Avenue à Manhattan, contribue à faire de lui une personnalité incontournable du monde des affaires américain.

Au fil des décennies, il diversifie ses activités dans les casinos, les hôtels, les terrains de golf et les concours de beauté, notamment Miss Universe, dont il devient copropriétaire en 1996. Sa fortune, son goût pour les médias et ses déclarations publiques contribuent à faire de lui une célébrité bien avant son entrée en politique.

Donald Trump multiplie également les apparitions au cinéma et à la télévision, souvent dans son propre rôle. On l’aperçoit notamment dans Maman, j’ai encore raté l’avion ! (1992), où il croise le jeune Macaulay Culkin dans le hall du Plaza Hotel, ainsi que dans Zoolander (2001) et L’Amour sans préavis (2002). Il apparaît également dans des séries comme Le Prince de Bel-Air, Une nounou d’enfer et Sex and the City. Ces apparitions entretiennent son image de milliardaire new-yorkais devenu personnage de la culture populaire américaine.

En 2004, sa notoriété prend une nouvelle dimension avec The Apprentice, émission de téléréalité diffusée sur NBC. Pendant plusieurs saisons, il y incarne un patron chargé de départager des candidats en compétition pour décrocher un poste dans son entreprise. Sa formule « You’re fired ! » (« Vous êtes viré ! ») devient l’une des répliques les plus célèbres de la télévision américaine.

Après avoir envisagé plusieurs fois de se présenter à la présidentielle, Donald Trump annonce officiellement sa candidature en juin 2015. Il remporte l’investiture républicaine, puis bat Hillary Clinton lors de l’élection de novembre 2016. Battu par Joe Biden en 2020, il réussit son retour quatre ans plus tard en remportant la présidentielle de novembre 2024 face à Kamala Harris.

Le 20 janvier 2025, Donald Trump retrouve la Maison Blanche et devient le deuxième président de l’histoire américaine à exercer deux mandats non consécutifs, après Grover Cleveland.

Kanye West : le rappeur qui n’a recueilli que 68 000 voix

En juillet 2020, Kanye West annonce sa candidature à l’élection présidentielle américaine. Le rappeur, mondialement célèbre pour ses albums et ses collaborations musicales, se présente sous la bannière du Birthday Party.

Sa campagne commence tardivement et rencontre de nombreuses difficultés administratives. Faute d’avoir respecté les délais de dépôt dans plusieurs États, il ne peut pas apparaître sur tous les bulletins de vote.

Lors du scrutin du 3 novembre 2020, Kanye West recueille environ 67 900 voix dans les États où sa candidature est enregistrée. Il ne remporte aucun grand électeur et termine très loin derrière Joe Biden et Donald Trump.

Mikheïl Kavelachvili : de Manchester City à la présidence géorgienne

Ancien international géorgien, Mikheïl Kavelachvili a notamment joué à Manchester City dans les années 1990, avant de poursuivre sa carrière en Suisse. Après sa retraite sportive, il entre en politique et devient député en Géorgie en 2016.

En décembre 2024, il est élu président de la Géorgie par un collège électoral, dans un contexte de forte crise politique. Son élection est contestée par l’opposition et par la présidente sortante Salomé Zourabichvili.

Il prend néanmoins ses fonctions le 29 décembre 2024. Contrairement à George Weah, il n’a pas été élu au suffrage universel direct, mais par un collège de grands électeurs.

Pál Schmitt : deux titres olympiques avant la présidence hongroise

Pál Schmitt remporte deux médailles d’or olympiques en escrime, à Mexico en 1968 et à Munich en 1972, dans l’épreuve d’épée par équipes. Après sa carrière sportive, il devient dirigeant sportif, diplomate puis responsable politique.

En juin 2010, il est élu président de la République de Hongrie par le Parlement. Il prend ses fonctions en août suivant, devenant l’un des rares anciens champions olympiques à accéder à la tête d’un État.

Mais son mandat est écourté. En avril 2012, il démissionne après une affaire de plagiat concernant sa thèse universitaire, qui entraîne le retrait de son doctorat. Il quitte la présidence moins de deux ans après son arrivée au pouvoir.