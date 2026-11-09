Teddy Riner annonce sa candidature à la présidentielle de 2027, suscitant des réactions au sommet de l'État. Emmanuel Macron se réjouit de cet engagement d'une personnalité issue de la société civile, sans toutefois offrir de soutien électoral. Riner, défendant une position non partisane, doit maintenant mobiliser des soutiens et élaborer un programme clair.

Teddy Riner n’aura pas attendu longtemps avant de recevoir une réaction du sommet de l’État. Quelques heures après l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, Emmanuel Macron a salué lundi soir l’entrée en politique du quintuple champion olympique. Interrogé dans l’émission « C à vous » sur France 5, le président de la République s’est réjoui de voir l’une des figures les plus connues du sport français s’engager dans la compétition présidentielle. « Je suis très heureux que quelqu’un comme Teddy Riner, qui est un grand champion, décide de s’engager dans ce débat présidentiel et d’y apporter ses convictions, ses idées, son talent. Ça ne peut qu’apporter au pays », a-t-il déclaré.

Le judoka de 37 ans avait créé la surprise dans la matinée en annonçant son intention de briguer l’Élysée sous la bannière « La France qu’on veut ». Revendiquant une candidature « ni de droite, ni de gauche », Teddy Riner affirme vouloir rassembler les Français au-delà des appartenances partisanes. Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, il a commencé à détailler ses premières orientations : hausse des salaires nets grâce à des allègements de cotisations, fermeté contre la délinquance, réforme des retraites conservant la répartition tout en envisageant une part de capitalisation. L’ancien champion a également insisté sur la lutte contre le racisme, qu’il refuse de laisser à une seule famille politique.

Un soutien à l’engagement, pas un ralliement politique

Les propos d’Emmanuel Macron ne constituent pas un soutien électoral à Teddy Riner. Le chef de l’État, qui ne peut se représenter en 2027, s’est félicité de l’engagement d’une personnalité issue de la société civile, sans se prononcer sur ses propositions ni sur ses chances de convaincre les Français. La distinction est importante, tant le sportif revendique précisément son indépendance à l’égard des formations politiques traditionnelles. Sa candidature intervient d’ailleurs dans un paysage déjà encombré, où Gabriel Attal, Édouard Philippe, Bruno Retailleau et David Lisnard peinent toujours à s’entendre sur une éventuelle primaire.

Pour Teddy Riner, la notoriété sportive constitue un atout de visibilité, mais elle ne dispense pas de construire une organisation politique. Le candidat devra réunir les 500 présentations d’élus nécessaires pour participer au scrutin et préciser ses engagements sur les finances publiques, l’immigration, l’Europe ou les relations internationales. Il affirme préparer sa démarche depuis les Jeux olympiques de Paris et disposer d’une première équipe mêlant personnalités de la société civile et anciens responsables publics. En attendant, son entrée en campagne aura au moins obtenu un premier résultat : faire réagir personnellement Emmanuel Macron dès le jour de son annonce.