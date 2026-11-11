Mira Markovic, candidate à l'élection présidentielle de 2027, souhaite positionner la condition animale au cœur du débat public. Cofondatrice du Parti animaliste, elle doit d'abord réunir 500 parrainages d'élus pour participer au scrutin, tout en tentant de faire entendre ses propositions sur la protection animale face à des enjeux politiques dominants.

À 48 ans, Mira Markovic entend faire de la condition animale un sujet majeur de l’élection présidentielle de 2027. Cofondatrice du Parti animaliste, ancienne psychologue et ex-conseillère de Paris, cette militante franco-serbe a été désignée candidate le 2 octobre 2026. Peu connue du grand public, elle défend une candidature qui se veut indépendante des clivages traditionnels entre la gauche et la droite. Mais avant de pouvoir participer au scrutin, elle devra franchir un obstacle décisif : obtenir les 500 parrainages nécessaires.

Mira Douchka Markovic n’est pas une nouvelle venue dans le militantisme politique. Née d’une mère française et d’un père serbe, elle a grandi en Île-de-France dans un environnement où la question animale occupait déjà une place importante. Elle raconte avoir été profondément marquée, durant son enfance, par la découverte de l’élevage intensif au sein de sa famille paternelle. Cette expérience a contribué à façonner son engagement en faveur de la protection des animaux. Diplômée en psychologie, elle a exercé pendant plus de dix-sept ans dans le secteur médico-social et celui de la formation, notamment auprès de personnes en situation de précarité et de réfugiés. Un parcours professionnel qu’elle met aujourd’hui en avant pour montrer que son engagement ne se limite pas aux questions environnementales.

Son parcours politique débute bien avant cette candidature présidentielle. En 2010, elle rejoint Europe Écologie-Les Verts, où elle participe notamment à la création d’une commission consacrée à la condition animale. Mais elle finit par prendre ses distances avec le mouvement, estimant que la protection des animaux n’y occupe pas une place suffisamment importante. En 2016, elle participe à la fondation du Parti animaliste aux côtés d’Hélène Thouy et d’autres militants. Membre de sa direction depuis sa création, elle a également exercé des responsabilités électives à Paris, dans le 18e arrondissement puis au Conseil de Paris, entre 2014 et 2020. Cette expérience municipale lui a permis de défendre des mesures relatives au bien-être animal au sein des institutions locales.

Contrairement aux principales personnalités engagées dans la course à l’Élysée, Mira Markovic ne cherche pas à inscrire sa candidature dans une famille politique traditionnelle. Le Parti animaliste revendique une orientation transpartisane et concentre son action sur la place accordée aux animaux dans la société. Parmi les principales propositions défendues figurent la création d’un ministère indépendant de la Condition animale, la sortie progressive de l’élevage intensif, l’interdiction de la corrida et de la chasse, ainsi qu’une évolution du statut juridique des animaux. La formation souhaite également que leur protection soit intégrée aux plans de secours d’urgence, notamment lors des incendies et des catastrophes naturelles. Ces orientations constituent le socle de son engagement, même si son programme présidentiel complet n’a pas encore été présenté.

La candidate assume également la dimension particulière de sa démarche. Lors de sa présentation officielle, elle a reconnu porter une candidature de témoignage, destinée avant tout à donner une visibilité politique à la cause animale. Son parti estime que les principales formations françaises ne prennent pas suffisamment en compte cette question dans leurs programmes. Créé en 2016, le mouvement a notamment obtenu 2,16 % des suffrages aux élections européennes de 2019, un résultat qui lui avait permis d’acquérir une certaine visibilité nationale. Il a également participé aux européennes de 2024 et aux élections municipales de 2026. Pour Mira Markovic, l’objectif est désormais de profiter de l’attention portée à la présidentielle pour interpeller les autres candidats sur leurs engagements en matière de protection animale.

Le défi des 500 parrainages avant la présidentielle

La principale difficulté de Mira Markovic reste cependant institutionnelle. Pour figurer officiellement parmi les candidats à l’élection présidentielle, elle devra recueillir 500 présentations d’élus répondant aux conditions fixées par le Conseil constitutionnel. Cette étape avait déjà empêché Hélène Thouy, candidate désignée par le Parti animaliste en 2022, de participer au premier tour. Mira Markovic affirme avoir commencé à solliciter les élus afin de réunir les signatures nécessaires. La tâche s’annonce exigeante pour une formation qui ne dispose pas du même réseau territorial que les grands partis politiques. La candidate devra également faire connaître son parcours et ses propositions dans une campagne où les questions économiques, sociales, sécuritaires et internationales occupent traditionnellement une place importante.

Avec cette candidature, le Parti animaliste tente de transformer une cause militante en sujet de débat présidentiel. Mira Markovic possède une expérience associative, professionnelle et municipale, mais n’a jamais exercé de responsabilités gouvernementales. Son projet reste principalement centré sur la condition animale, et ses positions détaillées sur des questions comme les retraites, la fiscalité, la défense ou l’immigration ne sont pas encore toutes connues. Cette absence de programme général complet constitue l’une des limites actuelles de sa candidature. À quelques mois de l’élection présidentielle de 2027, la Franco-Serbe devra donc relever deux défis : convaincre suffisamment d’élus pour accéder au scrutin et démontrer comment ses propositions pourraient s’inscrire dans une politique nationale plus large. Son ambition immédiate est de faire entendre une voix rarement représentée dans les campagnes présidentielles françaises.