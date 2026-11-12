Présidentielle 2027 : Christine Lagarde testée pour la première fois, créditée de 14 % face aux autres candidats

Christine Lagarde, présidente sortante de la BCE, est introduite pour la première fois dans un sondage d'intentions de vote pour la présidentielle de 2027, avec 14 % des voix en cas de candidature. Sa prochaine démission lui ouvre la possibilité d'une campagne, bien qu'elle hésite encore à se lancer.

Et si Christine Lagarde venait rebattre les cartes de la présidentielle de 2027 ? Alors qu’elle n’a pas annoncé sa candidature, la présidente démissionnaire de la Banque centrale européenne apparaît pour la première fois dans un sondage d’intentions de vote, publié mercredi 11 novembre par Cluster17 pour Politico. Dans une hypothèse où elle remplacerait Édouard Philippe comme principale représentante du bloc central, l’ancienne ministre de l’Économie recueillerait 14 % des suffrages au premier tour. Dans une configuration comparable, le maire du Havre serait crédité de 13,5 %. Un écart limité, qui ne permet pas de conclure à un avantage électoral établi, mais qui montre que l’ancienne dirigeante du Fonds monétaire international est immédiatement identifiée par une partie des électeurs du centre.

Le scénario testé par Cluster17 intervient à un moment particulier de la carrière de Christine Lagarde. Le 29 octobre, la présidente de la BCE a annoncé qu’elle quitterait ses fonctions le 7 février 2027, soit neuf mois avant l’expiration normale de son mandat. Une décision qui lui permettrait de retrouver sa liberté de parole et d’engagement public pendant la campagne présidentielle française. L’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy a pourtant exprimé à plusieurs reprises ses réserves sur une candidature. En septembre, dans un entretien à La Croix, elle jugeait cette perspective peu souhaitable, évoquant notamment l’énergie et les sacrifices exigés par la fonction présidentielle. Aucune déclaration récente ne permet donc d’affirmer qu’elle aurait changé d’avis ou engagé des préparatifs de campagne.

Une hypothèse qui souligne les incertitudes du bloc central

Le sondage présente plusieurs configurations qui permettent de mesurer l’importance de la concurrence entre candidats. Lorsque Christine Lagarde est testée comme seule représentante du bloc central, elle atteint 14 %, tandis que David Lisnard recueille 10 %. Dans un scénario équivalent avec Édouard Philippe, celui-ci obtient 13,5 %. Gabriel Attal, testé à son tour dans cette position, est crédité de 11 %. L’enquête explore également une hypothèse beaucoup plus fragmentée, réunissant dix-huit personnalités : Christine Lagarde, Édouard Philippe, David Lisnard et Raphaël Glucksmann y recueillent chacun 8 %, tandis que Bruno Retailleau descend à 5 % et que Teddy Riner et Gabriel Attal sont mesurés à 2 %. Ces résultats illustrent l’effet de la multiplication des candidatures sur la répartition des intentions de vote.

L’apparition de Christine Lagarde dans les enquêtes intervient précisément au moment où Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard travaillent à l’organisation d’une primaire de la droite et du centre, toujours refusée par Édouard Philippe. .