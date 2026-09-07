POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : François Hollande juge la gauche trop faible pour gagner seule

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Présidentielle 2027 : François Hollande juge la gauche trop faible pour gagner seule
Présidentielle 2027 : François Hollande juge la gauche trop faible pour gagner seule

Invité ce lundi matin sur franceinfo, François Hollande a assumé sa volonté d’élargir au-delà de la gauche traditionnelle pour espérer gagner l’élection présidentielle de 2027. L’ancien président estime que la gauche, « y compris avec Jean-Luc Mélenchon », ne représente aujourd’hui qu’environ 30 % du corps électoral et qu’elle ne peut donc pas espérer l’emporter sans conquérir de nouveaux électeurs.

Interrogé sur les critiques d’Olivier Faure, qui l’accuse de chercher une alliance avec le centre droit, François Hollande a répondu par l’arithmétique électorale : « La gauche, tout bien pesé, y compris avec Mélenchon, c’est 30 % du corps électoral. Pensez-vous qu’on peut gagner une élection présidentielle avec 30 % du corps électoral ? »

L’ancien chef de l’État rappelle qu’en 2012, sa victoire ne s’était pas construite uniquement sur le socle traditionnel de la gauche. Selon lui, gagner suppose nécessairement d’aller chercher des Français qui ne se situent pas spontanément dans ce camp politique au premier tour.

« C’est la France qui doit gagner »

François Hollande refuse toutefois de présenter cette stratégie comme un basculement vers la droite. Son livre Unir. Nouveau monde, nouvelle gauche, publié la semaine dernière, contient plusieurs propositions susceptibles de séduire l’électorat centriste tout en conservant des marqueurs sociaux-démocrates. Il assume d’ailleurs que le prochain scrutin ne pourra pas être gagné dans le seul cadre du traditionnel affrontement gauche-droite.

Interrogé sur la volonté réelle de la gauche de gagner, François Hollande a également pris ses distances avec les querelles de partis. « La gauche, je ne sais pas qui c’est d’ailleurs. Il y a tellement de personnalités qui essayent de l’incarner », a-t-il lancé.

Pour l’ancien président, la priorité est désormais de rassembler un pays qu’il décrit comme traversé par « la discorde, la division et le fracas », face à deux extrêmes qui chercheraient à polariser le débat. « Vous pensez que je vais dire que c’est mon camp qui doit gagner ? Non, c’est la France qui doit gagner dans cette élection », a-t-il conclu.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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