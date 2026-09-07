POLITIQUE

Victoire de l’AfD en Allemagne : Manuel Bompard dénonce un « signal d’alerte extrêmement grave »

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Victoire de l’AfD en Allemagne : Manuel Bompard dénonce un « signal d’alerte extrêmement grave »
Victoire de l’AfD en Allemagne : Manuel Bompard dénonce un « signal d’alerte extrêmement grave »

Manuel Bompard a réagi ce lundi à la victoire historique de l’AfD en Saxe-Anhalt, dans l’est de l’Allemagne. Le coordinateur de La France insoumise qualifie ce résultat de « signal d’alerte extrêmement grave » pour l’Europe et présente l’AfD comme un parti « néonazi ». Dimanche, la formation d’extrême droite a obtenu 43,8 % des voix, contre 17,2 % pour la CDU, réalisant le meilleur résultat de son histoire dans un Land allemand.

Bompard met en cause la coalition droite-gauche allemande

Pour Manuel Bompard, ce scrutin doit aussi servir d’avertissement à la France. « Le premier des enseignements, c’est que quand la gauche et la droite gouvernent ensemble, ça produit une recherche d’alternative », estime-t-il. La victoire de l’AfD constitue un revers majeur pour le chancelier Friedrich Merz, même si le parti n’a pas obtenu la majorité absolue et reste, à ce stade, isolé par les autres formations qui refusent de gouverner avec lui.

Le député LFI veut toutefois distinguer la situation française : « En France, il n’y a pas que l’extrême droite comme alternative », affirme-t-il, en présentant La France insoumise comme une autre voie de rupture avec les partis traditionnels. En Allemagne, l’AfD a quasiment doublé son score de 2021 en Saxe-Anhalt et remporté pour la première fois une élection régionale, sans toutefois pouvoir gouverner seule avec ses 39 sièges sur 83.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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