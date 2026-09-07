Victoire de l’AfD en Allemagne : Manuel Bompard dénonce un « signal d’alerte extrêmement grave »

Manuel Bompard réagit à la victoire de l'AfD en Saxe-Anhalt, qu'il qualifie de « signal d’alerte extrêmement grave » pour l'Europe. Ce scrutin, marquant un succès historique pour l’AfD, appelle à une réflexion sur les coalitions traditionnelles, tout en rendant compte d'une dynamique politique différente en France.

Manuel Bompard a réagi ce lundi à la victoire historique de l’AfD en Saxe-Anhalt, dans l’est de l’Allemagne. Le coordinateur de La France insoumise qualifie ce résultat de « signal d’alerte extrêmement grave » pour l’Europe et présente l’AfD comme un parti « néonazi ». Dimanche, la formation d’extrême droite a obtenu 43,8 % des voix, contre 17,2 % pour la CDU, réalisant le meilleur résultat de son histoire dans un Land allemand.

Bompard met en cause la coalition droite-gauche allemande

Pour Manuel Bompard, ce scrutin doit aussi servir d’avertissement à la France. « Le premier des enseignements, c’est que quand la gauche et la droite gouvernent ensemble, ça produit une recherche d’alternative », estime-t-il. La victoire de l’AfD constitue un revers majeur pour le chancelier Friedrich Merz, même si le parti n’a pas obtenu la majorité absolue et reste, à ce stade, isolé par les autres formations qui refusent de gouverner avec lui.

Le député LFI veut toutefois distinguer la situation française : « En France, il n’y a pas que l’extrême droite comme alternative », affirme-t-il, en présentant La France insoumise comme une autre voie de rupture avec les partis traditionnels. En Allemagne, l’AfD a quasiment doublé son score de 2021 en Saxe-Anhalt et remporté pour la première fois une élection régionale, sans toutefois pouvoir gouverner seule avec ses 39 sièges sur 83.