Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé sur son dîner avec des grands patrons français, révélant des échanges francs mais des divergences politiques marquées. Il constate un humour inattendu de leurs parts et assure que ses choix resteront déterminés par le vote des électeurs, indépendamment des intérêts des entreprises.

Jean-Luc Mélenchon est revenu sur son dîner avec les plus grands patrons français, parmi lesquels Bernard Arnault, Patrick Pouyanné et Alexandre Bompard. Le leader de La France insoumise assure que les échanges ont été francs, parfois amusants, malgré des désaccords persistants. Il affirme également ne pas avoir eu l’impression que ses interlocuteurs étaient tous acquis au Rassemblement national. Mais il prévient : en cas de victoire à l’élection présidentielle de 2027, ce seront les électeurs qui décideront, et non les dirigeants des grandes entreprises.

« Ils ont pu voir autre chose que la caricature à laquelle ils sont habitués à mon sujet »

Mardi soir, Jean-Luc Mélenchon a participé à un dîner organisé à Paris par le club Entreprise et Cité, réunissant treize grands dirigeants d’entreprises françaises. Parmi les invités figuraient notamment Bernard Arnault, PDG de LVMH, Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, et Alexandre Bompard, PDG de Carrefour.

Cette rencontre entre Jean-Luc Mélenchon et plusieurs figures du grand patronat avait suscité de nombreuses réactions, compte tenu des critiques régulièrement adressées par le leader insoumis aux grandes fortunes et aux multinationales.

Interrogé jeudi soir sur ce dîner, Jean-Luc Mélenchon en a livré son appréciation. « Pour moi, c’est important parce que ça me permet de connaître des gens et puis ça permet à des gens de voir autre chose que la caricature à laquelle ils sont habitués à mon sujet. »

Il affirme avoir découvert des interlocuteurs plus réceptifs à l’humour qu’il ne l’imaginait. « Ils ont plutôt de l’humour, ce qui a été la bonne surprise pour moi. Parce que, bon, vous savez comment c’est, j’ai un peu tendance des fois à exagérer, pour la blague aussi. »

« On s’est carrément dit qu’on n’arriverait pas à se convaincre »

Sur le fond, Jean-Luc Mélenchon reconnaît que les divergences politiques et économiques n’ont pas disparu au cours de la soirée. Les participants auraient rapidement admis qu’ils ne parviendraient pas à modifier leurs convictions respectives : « C’était très franc. On s’est carrément dit qu’on n’arriverait pas à se convaincre, donc c’est pas la peine d’aller plus loin. »

Selon lui, la discussion a alors porté sur la manière d’appréhender la situation politique et économique. « Ce qui était intéressant, c’était qu’est-ce qu’on pouvait faire, comment regarder le monde et le moment politique dans lequel on est. »

Les désaccords ont notamment porté sur la politique économique défendue par La France insoumise. Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie, a d’ailleurs publiquement contesté le projet de renationalisation de son entreprise défendu par Jean-Luc Mélenchon.

« Ils rencontraient le diable en personne ! »

Le dirigeant insoumis a également plaisanté sur le caractère inhabituel de cette rencontre entre des responsables de multinationales et un homme politique qui dénonce régulièrement la concentration des richesses : « On avait bien conscience mutuellement d’être dans une situation pas banale. Parce qu’eux, ils rencontraient le diable en personne ! Mais c’est eux qui m’ont invité, donc je suis venu. »

Jean-Luc Mélenchon explique avoir été interrogé sur la possibilité d’annuler le rendez-vous après que son existence a été rendue publique. Une hypothèse qu’il affirme avoir immédiatement écartée : « Mais pardon, j’ai envie de rien annuler du tout ! Moi, j’ai pas honte de vous. Je vous rencontre, vous me parlez, je vous parle, voilà. »

Les grands patrons acquis au RN ? « C’est pas tout à fait l’impression que ça m’a fait »

Autre enseignement revendiqué par Jean-Luc Mélenchon : ses échanges avec les dirigeants présents ne lui auraient pas donné le sentiment que le grand patronat français avait unanimement choisi le camp du Rassemblement national : « Je trouve ça plutôt un peu, si vous voulez, rassurant. Parce qu’on m’avait dit : « Ça y est, ils sont tous passés du côté du RN. » C’est pas tout à fait l’impression que ça m’a fait. »

Cette appréciation est d’autant plus notable que le club Entreprise et Cité avait également reçu Marine Le Pen au printemps. Le chef de file insoumis ne prétend toutefois pas avoir obtenu un soutien politique de ses interlocuteurs. Il considère au contraire que leurs choix électoraux dépendront avant tout de leurs intérêts économiques.

Interrogé sur la perspective d’un second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen, il refuse de spéculer sur leur éventuel soutien : « Leur bulletin de vote dépendra toujours de leurs intérêts. »

« Si c’est moi, c’est pas eux ! » : Mélenchon prévient les grands patrons

Jean-Luc Mélenchon a surtout tenu à rappeler que ce dîner ne signifiait aucun rapprochement politique et ne modifierait pas son programme en cas d’accession à l’Élysée : « Alors si c’est moi qui gagne l’élection présidentielle, ben, c’est pas eux ! Vous m’avez bien compris ? Si c’est moi, c’est pas eux. »

Le responsable de La France insoumise assure que les grandes entreprises ne pourront pas imposer leurs préférences économiques à un éventuel gouvernement issu de sa victoire : « Et si c’est moi, on fera donc ce que les électeurs auront décidé, pas ce qu’eux auront envie de faire. »

Il affirme que cette règle a été parfaitement comprise par ses interlocuteurs, sans qu’il soit nécessaire de prolonger les discussions sur leurs désaccords fondamentaux : « Alors ça, on s’est vite compris, parce que l’inverse est vrai aussi. Si je perds l’élection présidentielle, c’est eux qui commandent. »

Jean-Luc Mélenchon confirme ainsi qu’il entend maintenir ses orientations politiques et économiques malgré cette rencontre avec les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises françaises. Un dîner qu’il juge utile, mais qui n’a débouché sur aucun accord politique annoncé.