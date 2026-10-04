À quelques mois de 2027, la Marche des Fiertés prend une forte tonalité politique à Paris

La Marche des Fiertés de Paris, qui a eu lieu le 3 octobre 2026, a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de participants, se caractérisant par une forte dimension politique. Sous le slogan « 2027 : Solidarité, diversité, LGBT+ & allié-es », l’événement a vu la présence de nombreux responsables de gauche et des messages fermes contre l'extrême droite.

Le cortège s’est élancé de la place d’Italie pour rejoindre la place de la Bastille. L’Inter-LGBT, organisatrice de la manifestation, a appelé à défendre les droits des personnes LGBT+ et à transformer la mobilisation associative en participation électorale. Plusieurs slogans politiques, notamment hostiles au RN et à Éric Zemmour, ont également été affichés par des participants.

Mélenchon, Grégoire, Aubry et Rousseau dans le cortège

Plusieurs responsables de gauche ont participé à la manifestation. Jean-Luc Mélenchon était présent dans le cortège, tandis qu’Emmanuel Grégoire, Sophia Chikirou, Manon Aubry et Sandrine Rousseau ont notamment été aperçus dans le carré de tête.

Les prises de position contre l’extrême droite exprimées pendant la marche sont celles des organisateurs et des participants. L’Inter-LGBT inscrit explicitement cette édition dans la perspective de l’élection présidentielle et appelle ses sympathisants à se mobiliser dans les urnes pour défendre les droits LGBT+.