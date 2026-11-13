Cyril Hanouna et la présidentielle: le groupe M6 semble retourner sa veste et ouvre la porte aux politiques

Le groupe M6 revoit sa position sur la présence de la politique dans l'émission de Cyril Hanouna, initialement conçue comme apolitique. David Larramendy, président du directoire, envisage désormais d'accueillir des candidats à l'élection présidentielle de 2027, reconnaissant une évolution nécessaire à l'approche de ce scrutin.

Après avoir promis une émission sans politique pour justifier l’arrivée de Cyril Hanouna sur W9, le groupe M6 semble désormais prêt à revenir sur ses engagements. David Larramendy, président du directoire du groupe, envisage de laisser l’animateur recevoir des candidats à l’élection présidentielle de 2027. Un changement de position radical, alors que la direction avait expressément exclu les débats politiques lors du recrutement de l’ancien présentateur de Touche pas à mon poste.

M6 avait pourtant promis une émission sans politique

Lorsque le groupe M6 avait annoncé le recrutement de Cyril Hanouna en 2025, sa direction avait pris soin de fixer des limites très précises. L’animateur, dont l’émission Touche pas à mon poste avait pris fin après la disparition de C8 de la TNT, devait se concentrer sur le divertissement et l’actualité des médias.

David Larramendy avait notamment présenté le projet comme « apolitique et sans conflits ». Dans un entretien accordé au Parisien en juin 2025, il avait même fixé trois interdits : « Pas de promotion de fake news, pas de débat politisé, et pas d’attaque ad hominem. » L’objectif affiché était de proposer une émission différente de celle qui avait valu à Cyril Hanouna de nombreuses controverses sur C8.

Ces garanties devaient notamment rassurer les journalistes et les salariés du groupe, dont certains avaient exprimé leur opposition au recrutement de l’animateur. Karine Le Marchand avait également manifesté publiquement son hostilité à son arrivée.

Malgré ces réticences, M6 avait maintenu son choix et progressivement renforcé la présence de Cyril Hanouna sur ses antennes, notamment en allongeant la durée de Tout beau, tout n9uf sur W9.

« Tout est politique » : le patron de M6 change désormais de discours

Lors d’une rencontre avec l’Association des journalistes médias, David Larramendy a tenu des propos sensiblement différents de ceux prononcés lors du recrutement de Cyril Hanouna.

Interrogé sur la place croissante des débats politiques dans Tout beau, tout n9uf, le dirigeant a reconnu cette évolution, tout en estimant que leur traitement demeurait « équilibré ». Il a notamment justifié cette nouvelle orientation par une formule particulièrement éloignée de ses engagements initiaux : « Tout est politique. »

Le patron de M6 considère désormais que Cyril Hanouna tient « bien » son émission, malgré plusieurs interventions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique depuis son lancement sur W9.

Alors que la direction avait expressément exclu les débats politiques, elle reconnaît aujourd’hui leur présence et envisage même de leur accorder davantage de place.

Des candidats à la présidentielle bientôt face à Cyril Hanouna ?

Le changement pourrait aller beaucoup plus loin. À quelques mois de l’élection présidentielle de 2027, David Larramendy n’exclut plus que Cyril Hanouna accueille des candidats sur son plateau.

« Beaucoup de candidats cherchent à venir chez lui », a déclaré le dirigeant, avant d’insister : « Ce sont les hommes politiques qui sont demandeurs. »

Le patron de M6 a précisé que cette possibilité était actuellement « en réflexion ». Il n’a toutefois annoncé ni calendrier, ni liste d’invités, ni lancement officiel d’une nouvelle émission politique.

David Larramendy affirme que plusieurs conditions devront être réunies avant d’autoriser de telles invitations, notamment la présence d’un véritable contradictoire parmi les chroniqueurs. Il estime d’ailleurs que cet équilibre existe déjà sur le plateau de Cyril Hanouna, ajoutant : « Il y a d’autres talks pour lesquels c’est un peu moins vrai. »

L’animateur connaît déjà cet exercice. Lors de la présidentielle de 2022, il avait reçu plusieurs personnalités politiques dans Face à Baba, sur C8, notamment Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour.

De l’interdiction des débats politiques à leur possible organisation : M6 change de cap

En moins de deux ans, la position du groupe M6 a donc considérablement évolué. Les débats politiques, initialement exclus du projet présenté aux salariés et au public, sont désormais assumés par la direction. Et l’hypothèse de recevoir des candidats à la présidentielle est officiellement étudiée.

Le changement est d’autant plus frappant que David Larramendy avait personnellement défendu les restrictions imposées à Cyril Hanouna avant son arrivée sur W9. Aujourd’hui, le même dirigeant justifie la présence de la politique dans son émission et considère que les candidats ont toute légitimité à vouloir s’y exprimer.

M6 n’a pas encore officiellement autorisé l’organisation d’entretiens avec les candidats à la présidentielle. Mais la porte que le groupe avait fermée lors du recrutement de Cyril Hanouna est désormais clairement entrouverte, à quelques mois du scrutin de 2027.