«Est-ce que ce sera un peu édulcoré ?» Jean Dujardin s’inquiète du retour de «Un gars, une fille»

Jean Dujardin exprime son intérêt pour le retour d'« Un gars, une fille » tout en s'interrogeant sur la liberté d'écriture de cette nouvelle version, craignant qu'elle ne soit trop édulcorée. Avec de nouveaux acteurs en 2027, la série tentera de s'adapter aux évolutions sociétales tout en préservant son humour original.

Plus de 20 ans après l’arrêt d’Un gars, une fille, Jean Dujardin a réagi au retour de la série culte qui l’avait révélé au grand public aux côtés d’Alexandra Lamy. Interrogé lors du 11e Festival international du film de comédie de Liège, l’acteur oscarisé a accueilli favorablement le projet de RMC Life, tout en exprimant une interrogation sur la liberté de ton de cette nouvelle version. Pour l’ancien interprète de Loulou, la question est de savoir si les auteurs pourront encore se permettre les mêmes audaces qu’entre 1999 et 2003.

« Qu’est-ce qu’on écrit en 2026 quand on fait Un gars, une fille ? »

Invité d’honneur du Festival international du film de comédie de Liège, où il a reçu un Taureau d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, Jean Dujardin a été interrogé sur le retour de la série qui a lancé sa carrière.

L’acteur a d’abord salué l’initiative : « C’est une bonne chose, je trouve ça très marrant. » Il a également expliqué avoir découvert le nouveau casting et savoir que les comédiens avaient commencé à tourner les épisodes.

Mais Jean Dujardin s’interroge sur les changements de société depuis la diffusion de la série originale. « Nous, nous avons tourné entre 1999 et 2003 et entre 2003 et 2026, il s’est quand même passé des choses dans ce monde, dans cette société, dans le couple, dans la vie d’un homme, d’une femme… »

L’acteur pose alors la question qui le préoccupe : « Qu’est-ce qu’on écrit en 2026 quand on fait Un gars, une fille ? »

Jean Dujardin redoute une série trop édulcorée

Le comédien s’interroge plus précisément sur la possibilité de conserver l’humour et la liberté d’écriture qui caractérisaient les aventures de Chouchou et Loulou : « Est-ce qu’on joue avec l’époque ? Est-ce qu’on transforme ? Est-ce qu’on est dans leur intimité et qu’on se permet de tout oublier ou est-ce que ce sera un peu édulcoré ? S’ils ont la liberté qu’on avait, nous, à l’époque, je pense que c’est une très bonne chose. Ça peut faire du bien, ça peut faire rire. »

L’acteur avait déjà abordé cette question en mars dernier, en reconnaissant que certains dialogues et certaines situations de la série originale ne pourraient probablement plus être écrits de la même manière aujourd’hui.

Alexandra Lamy et Jean Dujardin remplacés par deux nouveaux comédiens

Pour relancer Un gars, une fille, RMC Life a choisi de confier les rôles de Chouchou et Loulou à deux nouveaux interprètes.

Alice Daubelcour, comédienne de 31 ans, succédera à Alexandra Lamy. Formée notamment au Cours Florent, elle est apparue dans plusieurs productions télévisées, dont Astrid et Raphaëlle, Après la nuit et C’est qui le chef ?. Elle a été sélectionnée parmi une soixantaine de candidates.

Face à elle, Gillian Mussano reprendra le rôle popularisé par Jean Dujardin. Connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme « Ton Pote Gillian », cet humoriste s’est fait connaître grâce à ses vidéos consacrées aux situations du quotidien et aux relations humaines.

Jean Dujardin avait déjà rencontré son successeur et lui avait adressé ses encouragements : « Je l’ai croisé, on a échangé. Il est très sympa. Ses vidéos sont bien dans l’esprit de la série initiale. Il a les références. Je lui souhaite le meilleur. »

L’acteur avait également insisté sur l’importance de l’alchimie entre les deux personnages : « Ça se joue vraiment à deux. Il y a une question de rythme qui est primordiale. »

Plus de 400 épisodes et un immense succès sur France 2

Diffusée sur France 2 entre 1999 et 2003, Un gars, une fille était adaptée d’une série québécoise créée par Guy A. Lepage. Le programme mettait en scène le quotidien d’un couple à travers de courtes saynètes humoristiques, souvent construites autour des disputes, des incompréhensions et des petites habitudes de la vie à deux.

Jean Dujardin incarnait Jean, surnommé Loulou, tandis qu’Alexandra Lamy interprétait Alexandra, dite Chouchou. La série a dépassé les 400 épisodes et rencontré un immense succès auprès des téléspectateurs français.

Elle a également marqué la vie personnelle des deux acteurs, qui sont tombés amoureux pendant cette période avant de se marier en 2009, puis de se séparer en 2013.

Pour Jean Dujardin, Un gars, une fille a constitué un tremplin vers le cinéma, avec notamment Brice de Nice, OSS 117 : Le Caire, nid d’espions et The Artist, qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur en 2012.

Une centaine de nouveaux épisodes attendus en 2027

Produite par Mediawan, la nouvelle version d’Un gars, une fille doit compter une centaine d’épisodes inédits. Les tournages ont commencé et une première saynète présentant le nouveau couple a déjà été dévoilée.

RMC Life souhaite conserver le format court et les situations de la vie quotidienne qui ont fait le succès du programme, tout en adaptant les histoires aux relations amoureuses d’aujourd’hui.

La chaîne prévoit une diffusion au premier semestre 2027. Alice Daubelcour et Gillian Mussano auront alors la tâche de faire vivre les personnages de Chouchou et Loulou, plus de vingt ans après les dernières aventures interprétées par Alexandra Lamy et Jean Dujardin.