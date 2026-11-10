Dans l'émission La Grande Confrontation sur LCI, une échauffourée éclate entre Mathieu Kassovitz et Laurent Jacobelli, provoquant l'intervention de David Pujadas. Après avoir tenté de défendre Sarah Legrain, Kassovitz se voit retirer son micro par le présentateur pour rétablir l'ordre, attirant rires et tensions sur le plateau.

Le ton est violemment monté ce lundi soir sur LCI, lors de l’émission La Grande Confrontation, présentée par David Pujadas. Alors que le député du Rassemblement national Laurent Jacobelli débattait avec la députée insoumise Sarah Legrain, l’acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz est intervenu pour accuser l’élu RN de mentir. Malgré les rappels à l’ordre du présentateur, le comédien a continué de parler, provoquant une réaction inhabituelle de David Pujadas, qui s’est levé avant de lui retirer son micro pour permettre au député de terminer son intervention.

Laurent Jacobelli accuse Sarah Legrain de justifier les agressions contre des journalistes de CNews

L’incident s’est produit pendant une édition de La Grande Confrontation consacrée à la question « Les médias sont-ils (vraiment) coupables ? ». Plusieurs personnalités politiques, journalistes et observateurs étaient réunis pour débattre de la liberté d’expression, du pluralisme et des critiques visant les chaînes d’information.

Environ une heure après le début de l’émission, Laurent Jacobelli a vivement interpellé Sarah Legrain au sujet des agressions dont sont victimes certains journalistes de CNews. Le député RN de Moselle a déclaré : « Je suis assez sidéré. J’ai travaillé 20 ans dans l’audiovisuel et je viens d’entendre une députée de la nation, quand un éditorialiste de CNews explique que des journalistes de la chaîne sont agressés, expliquer qu’ils l’avaient bien cherché. »

Il a ensuite reproché à l’élue insoumise d’avoir lancé « Demandez-vous pourquoi ? » à propos de ces agressions. Sarah Legrain a immédiatement contesté l’interprétation de ses propos : « Vous dites n’importe quoi, à quel moment j’ai dit qu’ils l’avaient bien cherché ? » La discussion s’est rapidement transformée en affrontement verbal, les deux responsables politiques parlant simultanément.

« Vous venez de mentir ! » : Mathieu Kassovitz s’empare du micro

Alors que David Pujadas tentait de rétablir le calme et de laisser Laurent Jacobelli poursuivre son intervention, Mathieu Kassovitz s’est saisi du micro de Sarah Legrain pour prendre la défense de la députée LFI.

Le réalisateur de La Haine a directement accusé le député RN d’avoir déformé les propos de son adversaire politique : « Vous venez de mentir ! » Une accusation qui a immédiatement provoqué une nouvelle montée de tension sur le plateau.

David Pujadas a tenté d’interrompre le comédien pour rappeler les règles du débat. Mais Mathieu Kassovitz a insisté, refusant de laisser Laurent Jacobelli poursuivre sans avoir préalablement rectifié ce qu’il considérait comme une contrevérité.

Excédé par les interruptions, le présentateur a alors prévenu : « Je vais me lever, arrêtez, arrêtez ! Chacun parle à tour de rôle. Là, c’est à Laurent Jacobelli. Sinon, vous tirez contre votre camp, Mathieu Kassovitz ! »

Malgré cette intervention, l’acteur a continué à défendre Sarah Legrain, tandis que le député RN attendait de pouvoir reprendre la parole.

David Pujadas se lève et retire le micro des mains de Mathieu Kassovitz

Face à l’impossibilité de rétablir un échange ordonné, David Pujadas a quitté son siège pour se rapprocher de Mathieu Kassovitz. Le journaliste lui a rappelé que Laurent Jacobelli ne l’avait pas interrompu lorsqu’il s’exprimait : « Vous avez parlé, il ne vous a pas interrompu. »

Le comédien a néanmoins poursuivi son argumentation : « Elle n’a pas dit qu’ils l’avaient mérité. Ce n’est pas la même phrase, monsieur, c’est ça la désinformation ! »

Laurent Jacobelli lui a répondu : « Vous avez vraiment du mal à écouter les autres. » David Pujadas a alors insisté pour que chacun respecte le temps de parole de ses contradicteurs, sans parvenir immédiatement à faire cesser les interruptions.

Mathieu Kassovitz a notamment continué de soutenir que la question posée par Sarah Legrain ne constituait pas une justification des agressions contre les journalistes de CNews. Mais le présentateur a estimé que cette précision avait déjà été apportée et qu’il était temps de laisser répondre le député RN.

Après plusieurs tentatives infructueuses, David Pujadas a finalement pris le micro des mains de l’acteur, avant de retourner à sa place. Un geste qui a provoqué des rires parmi les invités présents sur le plateau.

« Comme ça, j’ai deux micros, je suis content » : Pujadas reprend le contrôle du débat

De retour à son siège, David Pujadas a choisi l’humour pour détendre l’atmosphère, tout en maintenant fermement sa décision : « Comme ça, j’ai deux micros, je suis content. Non, mais chacun son tour, c’est la règle du débat si on veut essayer d’être compréhensibles. »

Le présentateur a ensuite redonné la parole à Laurent Jacobelli afin qu’il puisse répondre aux accusations de Mathieu Kassovitz et poursuivre son échange avec Sarah Legrain.

L’incident a particulièrement marqué cette émission consacrée à la liberté d’expression et au fonctionnement des médias. Le débat réunissait également Prisca Thévenot, Philippe Val, Alain Jakubowicz, Thomas Legrand, Audrey Pulvar, Patrick Chêne et Mathieu Bock-Côté.

Quelques jours après son affrontement avec Charles Consigny sur RMC

Cette altercation télévisée fait suite à un autre échange particulièrement tendu impliquant Mathieu Kassovitz. Quelques jours auparavant, l’acteur avait déjà provoqué une polémique lors de son passage dans Les Grandes Gueules sur RMC.

Il avait reproché aux animateurs et à certains intervenants de laisser s’exprimer des propos qu’il jugeait racistes. Le comédien avait notamment interpellé Charles Consigny, provoquant un affrontement verbal à l’issue duquel l’avocat et chroniqueur avait quitté le plateau.

Sur LCI, cette fois, Mathieu Kassovitz n’a pas quitté l’émission. Après avoir récupéré son micro, David Pujadas a pu poursuivre La Grande Confrontation et redonner la parole au député RN Laurent Jacobelli.