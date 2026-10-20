LCI met à pied Isabelle Saporta après son violent clash avec Prisca Thévenot: la chroniqueuse a refusé de présenter ses excuses

Isabelle Saporta est suspendue de LCI jusqu'à la fin de la semaine après un clash avec Prisca Thévenot durant l'émission Brunet sans filtre. La sanctions résulte de son refus de s'excuser pour ses attaques virulentes lors d'un débat sur les violences urbaines, ce qui souligne les tensions au sein de l'antenne.

LCI a décidé de sanctionner Isabelle Saporta après son violent affrontement avec Prisca Thévenot, lundi 19 octobre, dans l’émission Brunet sans filtre. La journaliste et éditorialiste a été suspendue de l’antenne jusqu’à la fin de la semaine après avoir refusé de présenter des excuses à l’ancienne porte-parole du gouvernement. La décision a été annoncée ce mardi 20 octobre par Thierry Thuillier, directeur général adjoint de l’information du groupe TF1, lors d’une réunion avec les équipes de TF1 et de LCI.

Cette sanction fait suite à une altercation particulièrement virulente au cours de laquelle Isabelle Saporta a multiplié les attaques contre la députée macroniste et le bilan d’Emmanuel Macron. L’échange, marqué par des interruptions et des propos particulièrement durs, a rapidement dégénéré sous les yeux d’Éric Brunet, qui a tenté à plusieurs reprises de calmer les deux femmes.

Lundi 19 octobre, Isabelle Saporta et Prisca Thévenot ont participé à un débat consacré aux violences urbaines, aux manifestations et à la responsabilité du pouvoir politique. Très remontée contre les représentants de la majorité présidentielle, la chroniqueuse s’en est directement prise à son interlocutrice.

« Le problème de la Macronie, c’est qu’ils n’écoutent pas, ils font la leçon. », a-t-elle lancé, avant de poursuivre : « Vous faites partie de la même vague saumâtre dans laquelle nous sommes et qui a mis le pays depuis dix ans à genoux. »

L’éditorialiste a ensuite durci ses attaques, contestant jusqu’à la légitimité des représentants du camp présidentiel à intervenir dans les débats télévisés. « Je ne comprends même pas qu’on continue à donner la parole à la Macronie », a-t-elle déclaré.

La confrontation a atteint son paroxysme lorsqu’Isabelle Saporta a lancé à Prisca Thévenot : « Comment vous osez encore ouvrir la bouche ? Je ne comprends pas. Moi, j’aurais honte, je me couvrirais de cendres tellement j’aurais honte à la place de la Macronie. »

Les deux femmes s’étaient déjà affrontées à plusieurs reprises au cours de l’émission, comme nous le rapportions dans notre article consacré au violent clash entre Isabelle Saporta et Prisca Thévenot.

Prisca Thévenot dénonce un manque de respect, Éric Brunet tente de calmer les esprits

Face aux attaques de la chroniqueuse, Prisca Thévenot a dénoncé son comportement et lui a reproché de chercher davantage la confrontation que le débat politique. « Vous pouvez déverser toute votre haine sur moi, ça n’apportera aucune solution à celles et ceux qui commencent à avoir peur pour ce soir », lui a-t-elle répondu.

L’ancienne porte-parole du gouvernement a également rappelé qu’elle avait été invitée sur le plateau pour défendre ses propositions. Elle a accusé Isabelle Saporta de vouloir provoquer un affrontement destiné à circuler sur les réseaux sociaux, plutôt que de discuter des mesures proposées pour répondre aux violences.

La tension est encore montée lorsque la journaliste a ostensiblement cessé d’écouter les réponses de son interlocutrice. « Comme ça fait quinze fois que vous racontez les mêmes choses qui n’ont aucun sens, ça ne m’intéresse pas », lui a-t-elle rétorqué.

Éric Brunet est intervenu à plusieurs reprises pour tenter de rétablir le calme et permettre à Prisca Thévenot de terminer ses réponses. Malgré ses interventions, la confrontation s’est prolongée pendant plusieurs minutes.

Isabelle Saporta refuse de s’excuser : Thierry Thuillier prononce sa suspension

La direction de l’information du groupe TF1 a décidé de réagir dès le lendemain. Ce mardi matin, Thierry Thuillier a réuni les équipes de TF1 et de LCI pour revenir sur plusieurs incidents récents ayant provoqué des polémiques à l’antenne.

Selon les informations révélées ce mardi, la direction a demandé à Isabelle Saporta de présenter des excuses à Prisca Thévenot après son comportement lors de l’émission. La journaliste a refusé de s’exécuter.

Ce refus a conduit à sa mise à pied de l’antenne de LCI jusqu’à la fin de la semaine. La mesure concerne ses interventions sur la chaîne d’information et ne signifie pas, à ce stade, son licenciement du groupe TF1.

Isabelle Saporta devrait en effet conserver sa place dans Bonjour !, la matinale de TF1, où elle intervient régulièrement. Elle était d’ailleurs présente dans l’émission ce mardi matin, avant l’annonce de sa suspension sur LCI.

Une deuxième sanction sur LCI : Bruno Pomart également écarté

La réunion organisée par Thierry Thuillier ne concernait pas uniquement Isabelle Saporta. Le patron de l’information a également annoncé la mise à l’écart de Bruno Pomart, ancien instructeur du RAID et intervenant régulier de LCI, après une autre polémique née des débats sur les violences du samedi 17 octobre.

Bruno Pomart est accusé d’avoir employé l’expression « révolutionnaires d’Allah » en commentant les événements. L’ancien policier a contesté cette interprétation, affirmant avoir fait référence à des révolutionnaires « à la Che Guevara ».

La direction a néanmoins décidé de l’écarter des plateaux de LCI jusqu’à nouvel ordre. Thierry Thuillier a également saisi le comité d’éthique afin que les propos litigieux soient réexaminés.

Les deux sanctions ont été annoncées au cours de la même réunion, mais leurs modalités sont différentes. Bruno Pomart est suspendu de l’antenne pour une durée indéterminée, tandis qu’Isabelle Saporta est écartée de LCI jusqu’à la fin de la semaine.

Pour la journaliste, la conséquence est immédiate : moins de 24 heures après avoir violemment pris à partie Prisca Thévenot en direct, elle se retrouve sanctionnée par la chaîne. Son refus de présenter des excuses a été déterminant dans la décision de sa direction.