Cancer du sein : Sandrine Rousseau et Prisca Thévenot alertent sur une exception française et réclament une enquête nationale

Les députées Sandrine Rousseau et Prisca Thévenot alertent sur le taux élevé d'incidence du cancer du sein en France, appelant à une enquête nationale. Elles soulignent l'importance de mieux comprendre les facteurs environnementaux et de renforcer le dépistage et la prévention pour mieux protéger les populations à risque.

La France présente l’un des taux d’incidence du cancer du sein les plus élevés au monde. Dans un rapport parlementaire rendu public mercredi 21 octobre, les députées Sandrine Rousseau, du groupe Écologiste et Social, et Prisca Thévenot, du groupe Ensemble pour la République, appellent à lancer un vaste programme de recherche pour comprendre cette situation. Les deux élues, pourtant issues de camps politiques opposés, souhaitent notamment approfondir les connaissances sur les facteurs environnementaux susceptibles de contribuer au développement de la maladie.

Selon les données citées dans leur rapport, la France se situait en 2024 au deuxième rang mondial pour l’incidence du cancer du sein, avec 103,4 nouveaux cas pour 100 000 femmes. Ce chiffre soulève des interrogations sur les facteurs pouvant expliquer cette fréquence élevée. Les comparaisons internationales doivent toutefois tenir compte de l’âge des populations, des pratiques de dépistage et des méthodes de recensement des cancers.

Un appel à renforcer la recherche sur les facteurs environnementaux

Sandrine Rousseau et Prisca Thévenot souhaitent notamment approfondir les études consacrées à l’exposition aux perturbateurs endocriniens et à certaines substances présentes dans l’environnement. Les deux députées considèrent que les connaissances actuelles restent insuffisantes pour comprendre l’ensemble des facteurs contribuant à l’apparition de cancers du sein.

Leur rapport appelle également à renforcer le dépistage, l’information des femmes et la prévention. Les parlementaires souhaitent que les pouvoirs publics disposent de données plus précises afin d’identifier les populations les plus exposées et d’adapter les politiques de santé.

Il convient néanmoins de distinguer les hypothèses de recherche des causes scientifiquement établies. Le rapport ne démontre pas, à lui seul, qu’un pesticide ou un perturbateur endocrinien particulier expliquerait le niveau d’incidence observé en France. Le cancer du sein est une maladie multifactorielle, dont les risques dépendent notamment de facteurs génétiques, hormonaux, reproductifs et environnementaux.