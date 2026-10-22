Présidentielle 2027 : le Sénat durcit la lutte contre les ingérences étrangères et juge le gouvernement trop timide

À six mois de la présidentielle 2027, le Sénat adopte un projet de loi pour renforcer la protection contre les ingérences étrangères, jugées insuffisantes par plusieurs parlementaires. Le ministre de l'Intérieur alerte sur de nombreuses opérations de déstabilisation détectées, tandis que la majorité sénatoriale réclame des moyens supplémentaires face aux menaces numériques croissantes.

À six mois de l’élection présidentielle, le Sénat veut renforcer la protection du scrutin contre les tentatives d’ingérence étrangère. Mardi 20 octobre, les sénateurs ont adopté un projet de loi gouvernemental visant à mieux prévenir les opérations de manipulation de l’information et les interventions de puissances étrangères dans le débat démocratique français. Mais plusieurs parlementaires considèrent que les dispositions proposées par l’exécutif restent insuffisantes face à l’évolution des menaces numériques.

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a alerté les sénateurs sur l’ampleur des opérations de déstabilisation susceptibles de viser la France. Selon les chiffres qu’il a présentés, plus d’une centaine d’opérations numériques étrangères auraient été détectées autour du processus électoral. Ces interventions peuvent notamment prendre la forme de campagnes coordonnées de désinformation, de diffusion de contenus trompeurs ou de tentatives d’influence sur les réseaux sociaux.

Des sénateurs qui réclament des moyens supplémentaires

La majorité sénatoriale souhaite renforcer les dispositifs de prévention et de détection des ingérences. Les parlementaires estiment que les outils actuels doivent être adaptés à des opérations de plus en plus sophistiquées, susceptibles de mobiliser des comptes automatisés, des réseaux de diffusion coordonnés ou des contenus artificiellement générés.

Le désaccord avec le gouvernement porte principalement sur l’ampleur des moyens juridiques et techniques nécessaires pour protéger les élections. Les sénateurs souhaitent aller plus loin que la version initiale du texte, tandis que l’exécutif défend une réforme destinée à améliorer les capacités de réaction des autorités.

La question est particulièrement sensible à l’approche de la présidentielle de 2027, dans un contexte international marqué par de fortes tensions diplomatiques. Les autorités françaises cherchent notamment à prévenir les tentatives d’influence qui pourraient affecter la confiance des électeurs dans le déroulement du scrutin.