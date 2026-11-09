Budget de la Sécu : le Sénat veut rétablir la réforme des retraites et geler les pensions supérieures à 1 500 euros

Le Sénat discute du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027, visant à rétablir la réforme des retraites suspendue et à modifier le gel des pensions. Ce débat pourrait raviver des tensions sociales, d'autant que des désaccords avec le gouvernement persistent sur l'équilibre financier et les mesures d'économies à adopter.

La bataille des retraites reprend au Parlement. Ce lundi 9 novembre, le Sénat entame l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027, rejeté le mois dernier par l’Assemblée nationale. Plus de 1 200 amendements ont été déposés et les discussions doivent se poursuivre jusqu’au 17 novembre, avant un vote solennel prévu le lendemain. La majorité sénatoriale de droite et du centre entend profiter de ce rendez-vous pour rétablir la réforme des retraites de 2023, dont la mise en œuvre avait été suspendue dans le cadre d’un compromis politique entre Sébastien Lecornu et les socialistes. Une initiative qui pourrait rouvrir un conflit social particulièrement sensible, alors que le gouvernement tente de négocier des mesures sur les salaires.

Pour le rapporteur général du budget de la Sécurité sociale, Olivier Henno, la suspension de la réforme fragilise l’équilibre financier du système de retraite. La majorité sénatoriale estime que son rétablissement permettrait d’économiser environ 600 millions d’euros en 2027. Les sénateurs souhaitent également modifier le dispositif de gel des pensions prévu dans le texte. Leur proposition consiste à maintenir une revalorisation indexée sur l’inflation pour les retraites allant jusqu’à 1 500 euros, contre un seuil de 1 260 euros dans le dispositif initial, tout en conservant le gel envisagé pour les pensions plus élevées. Une manière de protéger davantage les petites retraites sans renoncer aux économies recherchées.

La droite sénatoriale assume un désaccord avec le gouvernement

Les sénateurs abordent cet examen avec des marges de manœuvre limitées. Le déficit de la Sécurité sociale pourrait atteindre 21,8 milliards d’euros en 2026, tandis que le gouvernement souhaite le ramener à 12,7 milliards l’année prochaine. Pour la majorité de droite et du centre, cet objectif nécessite des réformes structurelles plutôt qu’une simple succession de mesures d’économies. Mais le rétablissement de la réforme des retraites risque de se heurter à l’opposition de la gauche, qui avait obtenu sa suspension et considère le recul de l’âge de départ comme une mesure injuste. Les débats devraient également porter sur les dépenses de santé, les prestations sociales, les cures thermales et plusieurs taxes affectées au financement de la protection sociale.

Le vote du Sénat ne suffira toutefois pas à rendre ces dispositions applicables. Après l’examen parlementaire, les deux chambres devront rechercher un accord sur un texte dont les équilibres politiques restent profondément incertains. Le gouvernement pourrait être amené à reprendre une partie des modifications sénatoriales, mais rien ne garantit que la réforme des retraites soit finalement rétablie.