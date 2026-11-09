« Les jeunes n'ont plus le droit à la beauté » : à Saint-Raphaël, Ségolène Royal appelle à redonner un avenir à la France

Ségolène Royal, lors des Rencontres de l'Avenir à Saint-Raphaël, déplore la perte de confiance des Français envers la politique et les difficultés rencontrées par la jeunesse. Elle appelle à redonner un désir d'avenir et à écouter les préoccupations des jeunes, tout en plaidant pour une vision plus sociale et juste de l'autorité.

Ségolène Royal a choisi un registre bien différent de celui des autres prétendants à l’Élysée. Invitée dimanche 8 novembre aux Rencontres de l’Avenir de Saint-Raphaël, l’ancienne candidate socialiste à la présidentielle de 2007 a consacré son intervention à la perte de confiance des Français dans la politique et aux difficultés rencontrées par la jeunesse. « Les jeunes n’ont plus le droit à la beauté », a-t-elle notamment déclaré, avant de défendre la nécessité de « redonner un désir d’avenir ». Une formule singulière, prononcée au terme d’un week-end où les questions de sécurité, de primaire et de compétition présidentielle avaient largement dominé les échanges entre les responsables politiques présents.

L’ex-présidente de la région Poitou-Charentes a repris à cette occasion l’un des principaux thèmes de sa campagne présidentielle de 2007 : l’« ordre juste ». Pour Ségolène Royal, la politique ne saurait se réduire à la gestion des déficits, aux débats institutionnels ou aux réponses sécuritaires. Elle doit également permettre aux citoyens de se projeter dans l’avenir et de retrouver confiance dans les institutions. « Les politiques ont perdu de leur crédibilité, ils ne sont plus capables de dessiner un objectif et de donner aux habitants une vision positive du futur », a-t-elle expliqué. Un constat qu’elle relie aux difficultés économiques, à la dégradation des services publics et à la place insuffisante accordée aux aspirations des nouvelles générations.

Un discours sur la jeunesse en pleine contestation sociale

Les propos de Ségolène Royal interviennent alors que les lycéens et les étudiants ont multiplié les manifestations depuis plusieurs semaines. L’ancienne ministre estime que leurs inquiétudes auraient dû être entendues beaucoup plus tôt par le gouvernement, avant que la mobilisation ne prenne une telle ampleur. Elle défend une conception de l’autorité qui ne soit pas uniquement fondée sur la sanction, mais également sur la justice sociale, le respect des libertés et la capacité des institutions à répondre aux attentes de la population. Une approche qui tranche avec les discours davantage centrés sur l’ordre public et la fermeté entendus au cours du week-end.

Dernière personnalité à intervenir lors de ces Rencontres de l’Avenir, Ségolène Royal a ainsi cherché à replacer le débat présidentiel sur le terrain des aspirations collectives. Sa prise de parole ne constitue pas l’annonce d’un nouveau programme de candidature pour 2027, mais elle lui permet de réaffirmer plusieurs thèmes qui ont marqué son parcours politique.