POLITIQUE

« Depuis dix ans, les jeunes sont traités comme des chiens » : Sophie Binet charge le gouvernement et son budget

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« Depuis dix ans, les jeunes sont traités comme des chiens » : Sophie Binet charge le gouvernement et son budget
« Depuis dix ans, les jeunes sont traités comme des chiens » : Sophie Binet charge le gouvernement et son budget

Sophie Binet livre une charge particulièrement sévère contre la politique menée à l’égard de la jeunesse. Dans un entretien publié ce mardi 13 octobre par Libération, la secrétaire générale de la CGT accuse les gouvernements successifs d’avoir abandonné les jeunes Français. « Depuis dix ans, les jeunes sont traités comme des chiens », dénonce-t-elle, alors que la mobilisation lycéenne et l’examen du budget 2027 continuent de provoquer de fortes tensions politiques et sociales.

La dirigeante syndicale inscrit ses critiques dans un contexte marqué par plusieurs semaines de contestation dans les lycées. Les élèves réclament notamment davantage de moyens pour l’Éducation nationale, de meilleures conditions d’enseignement et des réponses aux difficultés rencontrées dans les établissements. Sophie Binet soutient leurs revendications et considère que la colère exprimée dépasse largement les seuls problèmes scolaires.

La CGT dénonce les choix budgétaires de l’exécutif

La secrétaire générale de la CGT s’en prend également au projet de budget 2027, dont l’examen commence ce mardi à l’Assemblée nationale. Elle conteste les économies envisagées sur certaines prestations sociales et les services publics, estimant que ces orientations risquent d’aggraver les difficultés rencontrées par les jeunes et les ménages modestes.

Le gouvernement défend au contraire la nécessité de réduire les déficits publics et de préserver la capacité de financement de l’État. Sébastien Lecornu a récemment reconnu que la colère des lycéens ne venait pas de nulle part et promis de premières décisions concernant les établissements scolaires avant la fin du mois d’octobre.

Mais pour Sophie Binet, les annonces gouvernementales ne suffisent pas à répondre aux difficultés structurelles de l’Éducation nationale. La CGT entend maintenir la pression sur l’exécutif afin d’obtenir des moyens supplémentaires et une réorientation des priorités budgétaires.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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