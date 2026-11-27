Édouard Philippe dévoile son programme de santé pour la présidentielle de 2027, plaçant la vaccination au cœur de ses priorités. Il propose l'extension des obligations vaccinales, la lutte contre les déserts médicaux par des consultations imposées, et une autonomie accrue pour les hôpitaux. Son projet prévoit également des investissements importants tout en visant l'équilibre de l'Assurance maladie.

Édouard Philippe a présenté ses propositions en matière de santé dans le cadre de la campagne présidentielle de 2027. Le président d’Horizons souhaite notamment étendre les obligations vaccinales et instaurer une « obligation de solidarité » pour les médecins afin d’améliorer l’accès aux soins.

En déplacement à l’Institut Curie, à Paris, jeudi 26 novembre, l’ancien Premier ministre a dévoilé les grandes orientations de son programme sanitaire. Il propose de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe pour les professionnels de santé et les résidents des Ehpad, ainsi que celle contre les papillomavirus pour les filles et les garçons. Le candidat entend également renforcer la médecine scolaire, développer la prévention en matière de santé mentale et instaurer une « loi Évin des écrans » pour limiter l’exposition des enfants aux outils numériques.

Pour lutter contre les déserts médicaux, Édouard Philippe souhaite imposer à chaque médecin une semaine annuelle de consultations ou de gardes dans les territoires manquant de soignants, à proximité de son lieu d’exercice habituel. L’ancien chef du gouvernement envisage également de réglementer l’installation des nouveaux médecins si les négociations avec les représentants de la profession n’aboutissent pas. Dans les territoires suffisamment pourvus, une nouvelle installation pourrait alors être conditionnée au départ d’un confrère.

Une plus grande autonomie pour les hôpitaux publics

Le candidat d’Horizons ambitionne de former 14 000 médecins chaque année durant son quinquennat et de recruter 20 000 assistants médicaux ainsi que 10 000 infirmiers en pratique avancée. Il souhaite également accorder davantage d’autonomie aux établissements hospitaliers dans leur gestion, leurs recrutements et la rémunération de leurs personnels. Le développement de l’intelligence artificielle figure aussi parmi ses priorités, avec la création d’un assistant médical numérique gratuit, accessible à tous et hébergé en France.

Sur le plan budgétaire, Édouard Philippe estime nécessaire d’augmenter les investissements dans la santé pour répondre au vieillissement de la population et accompagner les innovations médicales. Il entend néanmoins rétablir l’équilibre financier de l’Assurance maladie sans créer de nouvel impôt, notamment en réinvestissant une partie des économies attendues de ses réformes des retraites et de l’assurance-chômage. Le financement et les modalités d’application de plusieurs de ces propositions restent à préciser.