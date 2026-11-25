Un camion-citerne s'est renversé au Caire, provoquant un incendie fatal qui a coûté la vie à au moins 31 personnes et blessé 21 autres. L'accident a également endommagé 27 véhicules, entraînant d'importants embouteillages. Les autorités ouvrent une enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame, alors que le président s'engage à soutenir les victimes.

Un terrible drame s’est produit ce mercredi en Égypte. Un camion-citerne transportant des produits pétroliers s’est renversé avant de prendre feu sur le périphérique du Caire, dans le quartier d’Al-Warraq, à Gizeh. L’incendie s’est rapidement propagé aux véhicules qui circulaient à proximité, piégeant plusieurs automobilistes. Selon le dernier bilan provisoire, au moins 31 personnes ont perdu la vie et 21 autres ont été blessées. Au total, 27 véhicules, dont des voitures et des motos, ont été incendiés.

Un camion-citerne s’embrase en pleine circulation

L’accident s’est produit dans la soirée, au-dessus du tunnel numéro 10, dans le secteur d’Imbaba, à l’ouest de la capitale égyptienne.

Après le renversement du camion-citerne, les flammes se sont rapidement propagées aux véhicules environnants. D’immenses colonnes de fumée noire se sont élevées au-dessus du périphérique, tandis que des automobilistes tentaient de s’éloigner de l’incendie.

Les images filmées sur place montrent plusieurs véhicules entièrement engloutis par les flammes, des habitants fuyant les lieux et des pompiers tentant de maîtriser le sinistre.

Ahmed Sameer, un automobiliste bloqué dans les embouteillages, a raconté avoir vu les secours extraire plusieurs corps des véhicules calcinés.

39 ambulances mobilisées, un bilan humain qui s’alourdit

Les autorités égyptiennes ont déployé 39 ambulances pour porter secours aux victimes. Les blessés ont été évacués vers plusieurs établissements hospitaliers de la région.

Un premier bilan faisait état de 21 morts et 15 blessés. Il a ensuite été révisé à la hausse, atteignant au moins 31 morts et 21 blessés dans la soirée.

Le ministre égyptien de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, a précisé que ce bilan demeurait provisoire.

L’accident a également entraîné la fermeture de plusieurs portions du périphérique, provoquant d’importants embouteillages dans l’agglomération du Caire.

Des analyses ADN pour identifier les victimes

Le parquet égyptien a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident et d’établir les éventuelles responsabilités.

Des magistrats se sont rendus sur les lieux du sinistre, tandis que d’autres enquêteurs ont été dépêchés dans les hôpitaux pour recueillir les témoignages des blessés.

Des prélèvements ADN ont également été ordonnés afin d’établir l’identité des victimes qui n’ont pas encore pu être identifiées.

Les raisons pour lesquelles le conducteur du camion-citerne a perdu le contrôle de son véhicule restent à déterminer.

Le président égyptien ordonne une prise en charge des victimes

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a présenté ses condoléances aux familles des personnes décédées et demandé aux autorités de fournir toute l’assistance nécessaire aux proches des victimes.

Il a également ordonné la prise en charge médicale des blessés, le dégagement rapide des véhicules incendiés et le rétablissement de la circulation.

Une nouvelle catastrophe meurtrière en Égypte

Ce drame a lieu un peu plus de deux semaines après une collision ferroviaire meurtrière survenue près de Gizeh, qui avait fait au moins sept morts et plus d’une centaine de blessés.

En janvier dernier, une collision impliquant plusieurs véhicules avait également coûté la vie à 21 personnes et fait 16 blessés sur une route située près de la province de Beni Suef, au sud du pays.

Les accidents de la circulation font chaque année plusieurs milliers de morts en Égypte, où les excès de vitesse, le mauvais état de certaines routes et le non-respect du Code de la route figurent parmi les principales causes de mortalité routière.

Sources citées dans l’article Ministre égyptien de la Santé · Parquet égyptien