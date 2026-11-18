Un rocher colossal chute d'une montagne et percute une Peugeot 308 en plein embouteillage dans le Sichuan, en Chine, causant d'importants dégâts au véhicule, mais miraculeusement, les passagers en sortent indemnes. Les autorités renforcent la sécurité routière face aux risques de chutes de pierres dans cette région montagneuse.

Une Peugeot 308 blanche a été violemment percutée par un énorme rocher tombé d’une montagne, alors qu’elle se trouvait dans un embouteillage en Chine. La scène, filmée par la caméra embarquée d’un automobiliste, est impressionnante : le bloc de pierre pulvérise la lunette arrière et écrase une partie du coffre du véhicule. Malgré la violence du choc, les occupants de la voiture, dont deux personnes installées à l’arrière, s’en sont sortis indemnes.

L’accident s’est produit samedi dernier, vers 17h22, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, sur une route de montagne particulièrement fréquentée par les touristes.

Un énorme rocher dévale la montagne et percute la Peugeot

Les faits se sont déroulés sur la route nationale 622, également appelée Lixiao Road, à proximité de la commune de Putou, dans le district de Li. Cette route traverse une région montagneuse connue pour ses paysages et ses sites touristiques, notamment celui de Bipenggou.

Au moment de l’accident, la circulation était fortement ralentie et plusieurs véhicules se trouvaient immobilisés dans un embouteillage. Une Peugeot 308 blanche attendait de pouvoir reprendre sa route lorsqu’un énorme bloc rocheux s’est détaché de la montagne surplombant la chaussée.

Les images enregistrées par la caméra embarquée d’un véhicule situé juste derrière montrent le rocher dévaler la pente à grande vitesse avant de s’abattre sur l’arrière de la Peugeot. Sous la violence de l’impact, la lunette arrière vole en éclats et la carrosserie est fortement déformée.

Le bloc de pierre rebondit ensuite sur la voiture avant de retomber sur la chaussée. Malgré les dégâts, le conducteur parvient à faire avancer sa Peugeot pour quitter immédiatement la zone dangereuse.

Une femme échappe au rocher à quelques secondes près

La vidéo montre également une femme vêtue d’une doudoune claire qui se trouve à l’extérieur de la Peugeot, sur le bord de la route. Quelques instants avant l’accident, elle lève la tête en direction de la montagne et semble apercevoir le danger.

Elle s’éloigne précipitamment du véhicule, juste avant que le rocher ne s’écrase sur sa partie arrière. Son réflexe lui permet d’échapper à l’impact, alors qu’elle se trouvait à proximité immédiate de la zone touchée.

Dans la voiture qui filme la scène, les occupants comprennent également qu’un danger menace les automobilistes. Une femme crie à plusieurs reprises : « Vite, vite ! Partez ! », tandis que le rocher vient de frapper la Peugeot.

Deux passagers se trouvaient sur la banquette arrière au moment du choc

Le plus étonnant reste le bilan humain. Selon le propriétaire du véhicule, deux membres de sa famille se trouvaient sur la banquette arrière lorsque le rocher a percuté la voiture. Ils étaient donc installés à proximité de la partie directement touchée.

Malgré la destruction de la lunette arrière et les dégâts causés au coffre, aucun des occupants n’a été blessé. Le propriétaire a expliqué avoir ressenti un profond désespoir en voyant le bloc rocheux arriver sur la voiture, avant de constater que ses proches étaient indemnes.

La partie arrière de la Peugeot a absorbé l’essentiel du choc, sans que l’habitacle ne soit écrasé. Le conducteur a même pu reprendre immédiatement la route, malgré les dommages subis par le véhicule.

Les autorités chinoises confirment l’accident et renforcent la sécurité

Les images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux chinois, suscitant de nombreuses réactions. Certains internautes ont même mis en doute leur authenticité, soupçonnant une vidéo fabriquée à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les autorités locales ont confirmé que l’accident s’était réellement produit. Le Bureau de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme du district de Li a publié un communiqué précisant que la chute de pierres avait eu lieu le 14 novembre à 17h22, sur la route nationale 622, dans le secteur de Putou.

Le bilan officiel fait état d’un véhicule endommagé, sans aucun blessé ni accident secondaire. La circulation a pu être maintenue sur cet axe routier.

Après les faits, les autorités ont renforcé la signalisation avertissant les automobilistes des risques de chutes de pierres. Des agents ont également été déployés pour surveiller les secteurs sensibles, tandis que des inspections supplémentaires ont été engagées le long de la route.

Cette région montagneuse du Sichuan présente des risques naturels liés à l’instabilité de certaines parois rocheuses. Les autorités recommandent notamment aux automobilistes d’éviter les arrêts prolongés au pied des falaises et de respecter les panneaux signalant les dangers.

Les circonstances exactes du détachement du rocher restent à déterminer. L’accident n’a fait aucun blessé, malgré la présence de plusieurs personnes dans la Peugeot et à proximité immédiate du véhicule au moment de l’impact.