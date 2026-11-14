Un pétrolier a percuté un bateau de croisière à La Nouvelle-Orléans, causant son chavirement et projetant des passagers dans le Mississippi. Bien que 32 personnes aient été hospitalisées, aucune victime mortelle n'est à déplorer. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident, notamment une éventuelle défaillance du système de direction du pétrolier.

Un grave accident maritime s’est produit ce vendredi à La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Un pétrolier a percuté un bateau de croisière fluviale amarré sur les rives du Mississippi, provoquant son chavirement et sa submersion partielle. Plusieurs passagers se sont retrouvés à l’eau, déclenchant une importante opération de sauvetage. Malgré la violence du choc, aucune victime mortelle n’est à déplorer. Au total, 32 personnes ont été hospitalisées.

Le pétrolier percute de plein fouet le bateau de croisière

L’accident s’est produit vers 12h30, heure locale, à proximité du port de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Le pétrolier Atlantic Asphalt, battant pavillon des îles Marshall, a heurté l’American Heritage, un bateau de croisière fluviale exploité par la compagnie American Cruise Lines.

Le navire de passagers était amarré depuis environ deux heures et les opérations de débarquement avaient commencé. Le pétrolier, beaucoup plus imposant, a frappé le bateau sur le côté, provoquant une importante voie d’eau.

Sous la violence de l’impact, l’American Heritage a commencé à s’incliner avant de basculer sur le flanc. En quelques minutes, une grande partie de sa structure s’est retrouvée sous l’eau, tandis que des passagers tentaient de quitter le navire.

Les images filmées depuis les quais montrent le bateau de croisière presque entièrement couché sur le côté, à quelques mètres du pétrolier. Plusieurs personnes apparaissent dans l’eau ou accrochées aux parties encore émergées du navire.

Des passagers dans le Mississippi, une importante opération de sauvetage

La collision a immédiatement mobilisé les garde-côtes américains, les pompiers, la police portuaire et plusieurs embarcations présentes sur le Mississippi. Des bateaux privés ont également participé aux opérations pour récupérer les passagers tombés à l’eau.

Au moins 14 personnes ont été directement secourues dans le fleuve. D’autres ont pu être évacuées depuis les parties accessibles du bateau de croisière. Les opérations ont été compliquées par la position du navire, partiellement submergé, et les courants du Mississippi.

Les passagers rescapés ont été conduits dans un bâtiment administratif du port, où les autorités ont procédé à un recensement afin de vérifier que personne ne manquait à l’appel.

Le bilan communiqué par les autorités fait état de 32 personnes hospitalisées, dont 30 passagers et deux policiers portuaires blessés pendant les secours. Aucun blessé ne se trouve dans un état critique.

« Un miracle sur le Mississippi » : aucun mort ni disparu

La maire de La Nouvelle-Orléans, Helena Moreno, a confirmé que toutes les personnes présentes à bord avaient été retrouvées. Elle a qualifié l’issue de cet accident de « miracle sur le Mississippi », compte tenu de la violence de la collision et du nombre de passagers tombés à l’eau.

Les autorités ont souligné la rapidité de l’intervention des secours. Plusieurs équipages naviguant à proximité ont rejoint les lieux immédiatement après l’accident, permettant de récupérer des personnes avant qu’elles ne soient emportées par le courant.

L’American Heritage, construit en 2015, effectuait des croisières touristiques sur le Mississippi. Le bateau, doté de plusieurs ponts, pouvait accueillir environ 150 passagers. Les chiffres communiqués sur le nombre exact de personnes présentes au moment de l’accident ont varié, mais les autorités ont confirmé que tous les passagers et membres d’équipage avaient été recensés.

Une possible défaillance du système de direction du pétrolier

Les circonstances exactes de la collision restent à déterminer. Les premiers éléments recueillis par les enquêteurs évoquent une possible perte de contrôle du pétrolier, qui aurait rencontré un problème de direction avant de heurter le bateau de croisière.

Melanie Montroll, responsable de la police portuaire de La Nouvelle-Orléans, a indiqué qu’une défaillance du système de gouverne faisait partie des hypothèses examinées. Cette piste doit encore être confirmée par les investigations techniques.

Les garde-côtes américains ont ouvert une enquête, tandis que le National Transportation Safety Board (NTSB), l’organisme fédéral chargé d’enquêter sur les accidents de transport, a annoncé l’envoi d’une équipe spécialisée.

La circulation fluviale a été interrompue sur une portion du Mississippi, entre les bornes 93 et 96, afin de sécuriser les opérations autour des deux navires accidentés. L’American Heritage est resté couché sur le flanc, partiellement immergé, devant les installations portuaires de La Nouvelle-Orléans.