Drame en pleine course hippique: la jockey Izzy Neale meurt à 22 ans après une chute, son cheval euthanasié

Izzy Neale, jockey australienne de 22 ans, décède deux jours après une chute lors d'une course à Warren. Son cheval Marnoo, gravement blessé, est également euthanasié. L'accident entraîne l'annulation de la dernière course et un hommage rendu par la famille, qui annonce le don d'organes en sa mémoire.

La jeune jockey australienne Izzy Neale est décédée ce mardi à seulement 22 ans, deux jours après une terrible chute lors d’une course hippique à Warren, en Australie. Grièvement blessée à la tête, elle avait été transportée par hélicoptère à l’hôpital. Son cheval, Marnoo, âgé de six ans, a également été victime de l’accident et a dû être euthanasié.

Une chute dramatique à 400 mètres de l’arrivée

Le drame s’est produit dimanche, sur l’hippodrome de Warren, en Nouvelle-Galles du Sud, pendant la Cotton Cup, une course disputée sur 1 600 mètres. Alors qu’il restait environ 400 mètres à parcourir, le cheval monté par Izzy Neale, Marnoo, a chuté, projetant violemment la jeune jockey au sol.

Victime d’un grave traumatisme crânien, Izzy Neale a perdu connaissance. Prise en charge par les secours sur place, elle a été évacuée par hélicoptère vers l’hôpital de Dubbo, où elle a été placée dans un état critique. Malgré les soins prodigués, elle est décédée ce mardi, entourée de ses proches.

Un deuxième jockey, Diego Montes de Oca, qui montait Shadow Dane, a également chuté. Transporté à l’hôpital par ambulance, il a souffert de blessures légères au pied gauche, sans fracture, et a pu quitter l’établissement.

Son cheval Marnoo, âgé de six ans, a été euthanasié

L’accident a également été fatal à Marnoo, le cheval de six ans monté par Izzy Neale. Gravement blessé à un membre antérieur, l’animal a dû être euthanasié.

À la suite de cette double tragédie, les organisateurs ont annulé la dernière course de la réunion de Warren. Les autorités hippiques australiennes ont également reporté les courses prévues lundi à Scone, en signe de respect envers la jeune jockey et sa famille.

Une enquête doit permettre de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

À seulement 22 ans, elle avait déjà remporté 88 courses

Originaire de Merriwa, en Nouvelle-Galles du Sud, Izzy Neale était considérée comme l’un des jeunes espoirs des courses hippiques australiennes. Passionnée d’équitation depuis son enfance, elle avait commencé sa carrière professionnelle en février 2024, remportant sa première victoire avec Scruff’s Magic sur l’hippodrome de Condobolin.

En moins de trois ans, elle avait disputé 699 courses et remporté 88 victoires. Elle avait notamment travaillé auprès de plusieurs entraîneurs australiens, dont Brett Robb et Scott Singleton.

Sa famille annonce le don de ses organes

Dans un communiqué publié ce mardi, la famille de la jeune jockey a confirmé son décès et lui a rendu hommage. « C’est avec une profonde tristesse et le cœur brisé que nous annonçons le décès de notre chère Izzy, entourée de sa famille et de ses amis les plus proches. »

Ses proches ont rappelé son amour des chevaux, présent depuis sa plus tendre enfance. « Izzy montait à cheval avant même de savoir marcher. »

La famille a également annoncé que ses organes seraient donnés pour sauver d’autres vies. « Grâce au don d’organes, Izzy donnera à d’autres une chance de vivre, ce qui apporte un peu de réconfort à notre famille au milieu de cette perte dévastatrice. »

Les proches de la jeune femme ont enfin remercié les équipes médicales, les autorités hippiques et toutes les personnes qui les ont soutenus depuis l’accident, avant de demander que leur intimité soit respectée.