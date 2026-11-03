Un accident aérien dramatique a eu lieu au Népal, où deux hélicoptères ont percuté leurs rotors en essayant d’atterrir près de l’Everest. Un touriste indien a perdu la vie et trois autres personnes ont été blessées. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de la collision, notamment une possible mauvaise communication entre les pilotes.

Un terrible accident aérien s’est produit ce mardi matin au Népal, dans la région de l’Everest. Deux hélicoptères appartenant aux compagnies Fishtail Air et Air Dynasty sont entrés en collision alors qu’ils tentaient d’atterrir sur l’héliport de Pheriche, dans le district de Solukhumbu. Le choc a provoqué la chute des deux appareils. Un touriste indien de 47 ans a été tué et trois autres personnes ont été blessées, dont les deux pilotes.

Les deux hélicoptères se sont percutés juste avant de toucher le sol

L’accident s’est produit vers 8h12, heure locale, sur une aire d’atterrissage située à environ 4 370 mètres d’altitude, dans une région montagneuse particulièrement fréquentée par les alpinistes et les randonneurs.

Les deux appareils, des hélicoptères AS350, arrivaient de directions différentes. Celui de Fishtail Air, immatriculé 9N-AJR, avait décollé de Gorakshep avec deux touristes étrangers à son bord. Le second, exploité par Air Dynasty sous l’immatriculation 9N-AOD, arrivait de Lukla et transportait du fret.

Des vidéos de l’accident montrent les deux hélicoptères approcher simultanément de l’aire d’atterrissage. Alors qu’ils évoluaient à quelques mètres du sol, leurs trajectoires se sont croisées et les pales de leurs rotors sont entrées en contact. Les deux appareils se sont alors écrasés sur le terrain enneigé, sous les yeux de plusieurs personnes présentes à proximité.

Un touriste indien tué sur le coup, trois personnes blessées

La victime a été identifiée comme Vasanth Kumar Balaramudu, un ressortissant indien de 47 ans originaire de Chennai, dans l’État du Tamil Nadu. Il se trouvait à bord de l’hélicoptère de Fishtail Air et est mort sur les lieux de l’accident.

Un autre passager du même appareil, Shailesh Krishna Patel, un ressortissant néo-zélandais d’origine indienne, a été blessé. Le pilote de Fishtail Air a également été touché. Tous deux ont été évacués par hélicoptère vers l’hôpital Nepal Mediciti, dans la région de Katmandou.

Le pilote de l’appareil d’Air Dynasty a lui aussi été blessé. Il a été pris en charge à l’hôpital Nicole Niquille de Lukla, où son état a été jugé stable. Le corps du touriste décédé a également été transporté vers Lukla.

Une possible mauvaise communication entre les pilotes

L’Autorité de l’aviation civile du Népal a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la collision.

Mukesh Dangol, directeur général de l’organisme, a évoqué une possible défaillance dans la coordination entre les deux appareils. Il a expliqué que la zone de Pheriche se trouvait hors de portée de la tour de contrôle de l’aéroport de Lukla, ce qui obligeait les pilotes à communiquer directement entre eux pour coordonner leurs manœuvres.

Le responsable a indiqué que les premiers éléments laissaient envisager une mauvaise communication entre les pilotes. Les enquêteurs ont commencé à recueillir leurs témoignages afin de reconstituer les dernières secondes précédant l’impact.

Une région où les hélicoptères sont indispensables aux secours

Pheriche se trouve sur l’un des principaux itinéraires empruntés pour rejoindre le camp de base de l’Everest. Dans cette partie de l’Himalaya, les hélicoptères assurent le transport des touristes, des alpinistes, du ravitaillement et les évacuations médicales.

L’absence de routes et les difficultés liées à l’altitude rendent ces appareils particulièrement importants pour les opérations de sauvetage. En juin dernier, un alpiniste avait notamment été retrouvé vivant après six jours passés à près de 8 000 mètres d’altitude, rappelant les difficultés des secours dans le massif.

Le Népal a déjà connu plusieurs catastrophes aériennes meurtrières. En juillet 2024, un avion de Saurya Airlines s’était écrasé à Katmandou, faisant 18 morts. Une enquête officielle avait ensuite établi qu’une erreur concernant la vitesse de décollage avait contribué à l’accident.

Concernant la collision de ce mardi, les autorités népalaises doivent désormais examiner les communications entre les deux pilotes, leurs trajectoires respectives et les conditions dans lesquelles ils ont entrepris leur atterrissage sur le même héliport.