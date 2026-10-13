États-Unis : un homme fait une chute mortelle depuis les montagnes russes de Six Flags, une photo souvenir a immortalisé le drame

Un homme meurt après avoir été éjecté des montagnes russes Goliath au parc Six Flags Over Georgia. L'accident, survenu en présence de nombreux témoins, a aussi blessé plusieurs personnes. Des photographies souvenir pourraient éclaircir les circonstances de la chute, alors qu'une enquête est en cours sur la sécurité de l'attraction.

Un terrible accident s’est produit lundi au parc d’attractions Six Flags Over Georgia, près d’Atlanta, aux États-Unis. Un homme est mort après avoir été éjecté, selon plusieurs témoins, des montagnes russes Goliath, l’une des attractions les plus impressionnantes du parc. Plusieurs autres personnes ont été blessées. Des photographies souvenir prises automatiquement pendant le parcours pourraient avoir capturé les derniers instants de la victime.

Un homme projeté hors des montagnes russes en pleine course

Le drame s’est produit peu avant 16 heures, heure locale, alors que l’attraction Goliath fonctionnait avec des visiteurs à son bord. Plusieurs témoins affirment avoir vu un homme être projeté hors de son siège, avant de tomber dans une zone située à proximité des rails.

Brittany Landry, une visiteuse qui attendait de monter dans une autre attraction, a raconté avoir assisté à la scène. « J’ai regardé et j’ai vu quelqu’un être projeté hors du manège, directement dans les bois », a-t-elle expliqué. D’autres témoins affirment que l’homme aurait heurté plusieurs fois le train ou des éléments de l’attraction pendant sa chute.

Les services de secours et les policiers du comté de Cobb ont rapidement été mobilisés. Les autorités ont confirmé la mort d’une personne ainsi que plusieurs blessés, sans communiquer immédiatement leur identité ni la gravité de leurs blessures.

Une photo souvenir aurait capturé la chute mortelle

L’un des éléments les plus troublants de ce drame concerne les photographies souvenir prises automatiquement durant le parcours. Comme dans de nombreuses montagnes russes, des appareils installés à un endroit précis du circuit photographient les passagers avant de leur proposer d’acheter les clichés à la sortie.

Des images présentées comme provenant de Goliath circulent depuis le drame sur les réseaux sociaux. Elles montreraient plusieurs passagers au moment où l’homme aurait quitté son siège. Certains visiteurs apparaissent dans des positions inhabituelles, tandis que d’autres semblent réagir à ce qui se déroule autour d’eux.

Un témoin a également affirmé que la victime apparaissait sur les photographies souvenir de son propre passage dans l’attraction. Ces clichés pourraient donc constituer des éléments utiles pour reconstituer les circonstances exactes de l’accident.

Des passagers évacués à pied depuis les hauteurs de l’attraction

Après l’accident, Goliath a été immédiatement immobilisé. Un autre train s’est retrouvé arrêté sur la grande montée de l’attraction, obligeant les équipes du parc à procéder à une évacuation exceptionnelle.

Des images filmées sur place montrent des visiteurs descendant un escalier de secours métallique installé le long de la structure. Les passagers ont été accompagnés par les employés et les secours pour regagner le sol en sécurité.

Le parc a ensuite fermé ses portes de manière anticipée. Les visiteurs ont été invités à quitter les lieux pendant que les enquêteurs procédaient aux premières constatations.

Goliath : des montagnes russes de 61 mètres de haut lancées à 113 km/h

Ouverte en 2006, Goliath compte parmi les attractions emblématiques de Six Flags Over Georgia. Construites par le fabricant suisse Bolliger & Mabillard, ces montagnes russes culminent à environ 61 mètres et atteignent une vitesse maximale de 113 km/h.

Le parcours dure approximativement 3 minutes 30 et comporte plusieurs descentes spectaculaires, des virages rapides et des bosses provoquant des sensations d’apesanteur. Les passagers sont maintenus dans leur siège par une barre de sécurité qui vient se positionner au niveau des cuisses et du bassin.

Les circonstances dans lesquelles le visiteur aurait quitté son siège restent inconnues. Aucune défaillance du système de retenue n’a été officiellement confirmée. Les enquêteurs devront notamment examiner les dispositifs de sécurité, les conditions de fonctionnement de l’attraction et les éventuels enregistrements disponibles.

Neuf montagnes russes fermées dans six parcs Six Flags

Face à la gravité de l’accident, le groupe Six Flags Entertainment Corporation a décidé de suspendre temporairement l’exploitation de neuf attractions similaires réparties dans six de ses parcs. Cette mesure de précaution doit permettre de procéder à des vérifications avant d’envisager leur remise en service.

Dans un communiqué, l’exploitant a déclaré : « Nous sommes profondément attristés par l’incident qui a touché un visiteur dans notre parc aujourd’hui. Nos pensées et nos sincères condoléances vont à sa famille, à ses amis et à ses proches. »

Le groupe a également assuré apporter son soutien aux visiteurs et aux employés affectés, tout en coopérant pleinement avec les autorités chargées de l’enquête.

L’enquête a été confiée à l’unité des crimes majeurs de la police du comté de Cobb, chargée de déterminer les circonstances du décès. Au 13 octobre, aucune conclusion officielle ne permet d’expliquer comment le passager aurait pu être éjecté de son siège.

La sécurité des attractions est régulièrement examinée après des accidents de ce type. En janvier 2026, un incident survenu pendant un spectacle Indiana Jones dans un parc Disney avait notamment conduit à l’interruption d’une représentation après le détachement d’un élément de décor de 180 kg, qui avait blessé un employé.

À Six Flags Over Georgia, les enquêteurs devront désormais déterminer si le drame résulte d’une défaillance technique, d’un problème lié au dispositif de retenue ou d’une autre circonstance. Les photographies souvenir qui circulent pourraient contribuer à établir le déroulement des faits, à condition que leur authenticité et leur correspondance avec l’accident soient confirmées.