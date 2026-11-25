Un homme et son chien ont échappé de justesse à la noyade à Cannon Beach, Oregon, emportés par une vague lors de fortes marées. Malgré un avertissement préalable de la police sur les dangers de la plage, ils ont réussi à regagner la terre ferme sains et saufs, alertant sur le phénomène des "King Tides".

Un homme et son chien ont échappé de justesse à la noyade, mardi 24 novembre, à Cannon Beach, dans l’État de l’Oregon, aux États-Unis. Alors que de très fortes marées frappaient la côte Pacifique, une puissante vague a emporté le promeneur et son animal. La scène a été diffusée par la police locale. Quelques heures plus tôt, l’homme avait pourtant été verbalisé et averti du danger par les forces de l’ordre.

Une vague le balaie en quelques secondes

L’homme se trouvait sur un escalier permettant d’accéder à la plage, au niveau de Second Street, près d’Ecola Creek. Il laissait son chien, tenu en laisse, marcher sur le sable lorsqu’une brusque montée des eaux l’a surpris.

Sur les images, on aperçoit le promeneur tenter de s’accrocher à la rambarde métallique de l’escalier avant d’être submergé par une masse d’eau. Déséquilibré par la puissance de la vague, il est emporté avec son animal.

L’homme et son chien sont finalement parvenus à rejoindre un autre escalier et à sortir de l’eau. Tous deux s’en sont tirés indemnes. La police et les pompiers ont été mobilisés vers 10h30, heure locale.

L’homme avait été verbalisé moins de deux heures auparavant

La police de Cannon Beach a révélé que le promeneur avait déjà fait l’objet d’une intervention des forces de l’ordre le matin même.

Vers 8h50, un policier l’avait surpris en train de circuler en voiture sur la plage, au sud de Tolovana Wayside. L’homme avait expliqué qu’il souhaitait observer de plus près les grandes marées. Il avait alors été verbalisé et explicitement averti de la nécessité de rester à distance de l’océan en raison du caractère imprévisible des vagues.

Une heure et quarante minutes plus tard, les secours étaient appelés pour intervenir auprès du même individu.

Des marées exceptionnellement hautes sur la côte américaine

La côte Pacifique américaine est actuellement touchée par un phénomène appelé « King Tides », qui désigne des marées particulièrement hautes, provoquées notamment par l’attraction gravitationnelle combinée de la Lune et du Soleil.

Associées à une forte houle, ces marées peuvent entraîner la submersion des plages, des routes côtières et de certains aménagements situés habituellement hors de portée des vagues.

Une alerte aux inondations côtières a été déclenchée dans certaines zones du littoral américain. En Oregon, l’alerte évoquée par les autorités météorologiques reste en vigueur jusqu’au vendredi 27 novembre au matin.

En France également, les accidents liés aux marées et aux courants marins sont réguliers, comme en témoignent la disparition d’un pêcheur à pied emporté par la marée sur l’île de Ré ou encore la mort d’un homme emporté par un courant de baïne à Capbreton.

« Ne tournez jamais le dos à l’océan »

Après cet incident, la police de Cannon Beach a appelé les habitants et les touristes à ne pas s’aventurer sur les plages, à tenir leurs animaux éloignés de l’eau et à observer les grandes marées depuis des endroits surélevés.

« Ne tournez jamais le dos à l’océan », ont notamment rappelé les autorités, précisant que les escaliers d’accès aux plages ne constituent pas nécessairement des endroits sûrs pour observer les vagues.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants que cet incident ne se soit pas terminé en tragédie », a également déclaré la police de Cannon Beach.