Deux avions militaires américains de l’US Navy se percutent en plein vol lors d'un meeting aérien dans l'Idaho, provoquant leur destruction dans une boule de feu, mais permettant l'éjection des quatre pilotes. L'incident entraîne l'interruption du spectacle et une enquête est ouverte pour en déterminer les causes.

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Les images sont impressionnantes. Deux avions militaires de l’US Navy se percutent en plein ciel lors d’un meeting aérien organisé dans l’Idaho, aux États-Unis. Quelques secondes après la collision, les appareils s’écrasent au sol dans une gigantesque boule de feu, provoquant un épais nuage de fumée noire. Les quatre militaires présents à bord ont réussi à s’éjecter avant l’impact. Cette vidéo, qui circule sur les réseaux sociaux, remonte au 17 mai 2026.

Une collision en pleine démonstration devant des milliers de spectateurs

L’accident s’est produit vers 12h10, heure locale, lors du meeting aérien Gunfighter Skies, organisé sur la base militaire de Mountain Home, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Boise, dans l’Idaho.

Deux E/A-18G Growler de la Marine américaine effectuaient une démonstration aérienne lorsqu’ils sont entrés en collision.

Les appareils appartenaient à l’escadron Electronic Attack Squadron 129 (VAQ-129), basé à Whidbey Island, dans l’État de Washington. Ils participaient au spectacle dans le cadre de l’équipe de démonstration des Growler, surnommée les Vikings.

Les vidéos tournées par des spectateurs montrent les deux avions évoluer à très faible distance l’un de l’autre. Lors d’une manœuvre, ils entrent en contact et semblent rester brièvement accrochés avant de perdre de l’altitude.

Quatre militaires s’éjectent avant le crash

Malgré la violence de la collision, les quatre membres d’équipage ont réussi à actionner leurs sièges éjectables.

Sur certaines vidéos, quatre parachutes apparaissent dans le ciel tandis que les appareils poursuivent leur chute.

Les deux avions se sont écrasés à environ 3,2 kilomètres au nord-ouest de la base aérienne, provoquant une importante explosion et un incendie.

Les quatre militaires ont survécu. Trois sont sortis indemnes de l’accident. Le quatrième a été hospitalisé dans la région de Boise pour une blessure ne mettant pas sa vie en danger.

Le colonel David Gunter, commandant de la 366e escadre de chasse, avait salué l’intervention des équipes de secours : « Avant tout, nous sommes extrêmement reconnaissants que toutes les personnes impliquées dans cet incident soient en sécurité. »

Deux avions détruits, le meeting aérien interrompu

La collision a entraîné la destruction des deux E/A-18G Growler, des appareils militaires spécialisés dans la guerre électronique.

Dérivés du F/A-18F Super Hornet, ces avions sont notamment conçus pour brouiller les radars et les communications adverses, ainsi que pour participer à la neutralisation des défenses antiaériennes.

Les débris sont retombés à proximité de la State Highway 167, entraînant la fermeture d’une portion de cette route.

Les services d’urgence de la base aérienne, du comté d’Elmore et de la ville de Mountain Home ont été mobilisés pour sécuriser la zone.

Le meeting Gunfighter Skies, qui faisait son retour après huit années d’absence, a été interrompu et le reste des démonstrations annulé.

Une enquête ouverte pour déterminer les circonstances du choc

La Marine américaine a engagé une enquête afin d’établir les circonstances exactes de la collision.

Les deux appareils ont été officiellement considérés comme détruits. Aucune conclusion définitive sur les causes de l’accident n’a pu être confirmée.