Indonésie : un minibus percuté par un train et ravagé par les flammes, un mort et trois blessés

Un grave accident ferroviaire a eu lieu à Sumatra du Nord, où un train a percuté un minibus à un passage à niveau sans barrières. Ce tragique événement a causé la mort du conducteur du minibus et des blessures à trois cheminots, tandis que les 264 passagers du train sont sains et saufs. Une enquête est ouverte pour établir les circonstances précises de l'accident.

Un terrible accident ferroviaire s’est produit ce vendredi dans la province de Sumatra du Nord, en Indonésie. Un train de voyageurs a violemment percuté un minibus qui franchissait un passage à niveau dépourvu de barrières. La collision a provoqué un important incendie, touchant à la fois le véhicule et la locomotive. Le bilan fait état d’un mort et de trois blessés.

Le minibus percuté puis traîné sur les rails

L’accident s’est produit aux alentours de 16 heures, heure locale, dans le secteur de Sinaksak, dans le district de Simalungun. Le train Siantar Ekspres, qui assurait la liaison entre Pematangsiantar et Medan, a heurté un minibus de transport public au niveau d’un passage à niveau non gardé.

Sous la violence du choc, le minibus a été entraîné sur les voies avant de prendre feu. La locomotive a également été ravagée par les flammes. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un important incendie à l’avant du train et une épaisse fumée s’élevant au-dessus des rails, tandis que des habitants se rassemblent à proximité.

Le conducteur du minibus tué, trois cheminots blessés

Le chef de la police de Simalungun, Hendri Barus, a confirmé la mort du conducteur du minibus, dont l’identité n’avait pas encore été rendue publique. « Le conducteur du minibus est décédé », a-t-il déclaré, précisant que la victime était encore coincée dans les débris du véhicule lors des premières opérations de secours.

Trois employés de la compagnie ferroviaire indonésienne KAI ont également été blessés, dont les deux conducteurs du train et un autre agent présent dans la locomotive. Ils ont été transportés à l’hôpital Murni Teguh de Pematangsiantar pour recevoir des soins.

Les 264 passagers du train ont en revanche tous échappé à l’accident sans blessure. Anwar Yuli Prastyo, responsable de la communication de KAI pour la région de Sumatra du Nord, a confirmé que « les 264 passagers partis de la gare de Siantar sont tous sains et saufs ».

Un violent incendie et une circulation ferroviaire interrompue

La collision a provoqué l’arrêt immédiat du train au kilomètre 38 de la ligne reliant les gares de Siantar et de Dolok Merangir. Les pompiers ont été mobilisés pour maîtriser les flammes, tandis que les policiers et les habitants participaient aux opérations de secours et à l’évacuation des véhicules accidentés.

La compagnie ferroviaire a également déployé des équipes techniques afin de dégager les voies et de rétablir la circulation. Les autorités ont ouvert des investigations pour déterminer précisément les circonstances dans lesquelles le minibus s’est engagé sur les rails à l’approche du train.

Les passages à niveau au cœur des accidents ferroviaires

L’accident s’est produit sur un passage à niveau non équipé de barrières de protection. Les circonstances exactes de son franchissement par le conducteur du minibus restent à établir.

L’Indonésie a déjà connu plusieurs collisions ferroviaires meurtrières cette année. En avril, une collision entre deux trains près de Jakarta avait fait au moins 14 morts et 84 blessés.

Les passages à niveau ont également été à l’origine de drames dans d’autres pays, notamment en Thaïlande, où une collision entre un train et un bus à Bangkok avait provoqué la mort de huit personnes.

À Simalungun, les opérations d’évacuation et de remise en état de la voie se poursuivaient après l’accident, tandis que les enquêteurs tentaient de reconstituer les derniers instants précédant la collision.