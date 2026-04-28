Indonésie : le bilan du crash ferroviaire grimpe à 14 morts, les secours à pied d’œuvre

Le bilan de la collision entre deux trains survenue près de Jakarta, en Indonésie, s’est alourdi à au moins 14 morts et 84 blessés, selon les autorités, alors que les opérations de secours se poursuivent dans des conditions difficiles.

L’accident s’est produit à Bekasi, en périphérie de la capitale, lorsqu’un train de banlieue est entré en collision avec un train longue distance lundi soir.

Les équipes de secours sont toujours mobilisées pour extraire des survivants coincés dans les wagons gravement endommagés. Selon le chef de l’agence nationale de recherche et de sauvetage, certaines victimes seraient encore en vie sous les décombres, rendant l’opération particulièrement délicate.

Les secouristes utilisent notamment des outils spécialisés pour découper les structures métalliques des trains et accéder aux passagers piégés, tout en évitant d’aggraver leur état.

Cette catastrophe ferroviaire met en lumière les défis en matière de sécurité et de gestion des infrastructures dans l’un des réseaux de transport les plus fréquentés d’Asie du Sud-Est.

Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les causes exactes de la collision, tandis que les autorités poursuivent leurs efforts pour porter assistance aux victimes et à leurs familles.