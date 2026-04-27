Washington examine une nouvelle proposition iranienne pour mettre fin au conflit

Le président américain Donald Trump a réuni ses principaux conseillers à la Maison Blanche pour examiner une nouvelle proposition émise par l’Iran, dans le but de trouver une issue au conflit en cours.

Selon la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, cette discussion s’est tenue lundi, sans qu’aucune décision ne soit annoncée à ce stade sur le contenu précis de l’offre iranienne.

Parmi les éléments évoqués figureraient la question de l’ouverture du détroit d’Ormuz au trafic pétrolier ainsi que des discussions ultérieures sur le programme nucléaire iranien.

Washington maintient toutefois ses exigences clés : garantir la libre circulation énergétique dans cette voie stratégique et obtenir des concessions de Téhéran sur son uranium enrichi.

La Maison Blanche est restée prudente, refusant de commenter en détail la proposition, tout en indiquant qu’une prise de parole directe de Donald Trump pourrait intervenir prochainement.

Ces échanges interviennent dans un contexte de blocage diplomatique persistant, alors que les tensions restent élevées et que les négociations indirectes n’ont jusqu’ici pas permis d’aboutir à un accord.

La possibilité d’une avancée dépend désormais de la capacité des deux parties à trouver un terrain d’entente sur les questions sécuritaires et nucléaires, au cœur de ce conflit aux répercussions mondiales.