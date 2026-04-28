Malte convoque des élections anticipées dans un contexte international tendu

Le Malte se dirige vers des élections législatives anticipées, convoquées pour le 30 mai par le Premier ministre Robert Abela, soit un an avant la fin prévue de son mandat.

Dans une allocution télévisée, Robert Abela a justifié cette décision par la situation internationale actuelle, marquée notamment par le conflit impliquant l’Iran, estimant que les mois à venir seront « cruciaux » pour le pays.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de disposer d’un exécutif pleinement concentré sur la stabilité nationale, dans un environnement géopolitique incertain susceptible d’avoir des répercussions économiques et sécuritaires.

Ces élections anticipées visent ainsi à renforcer la légitimité politique du gouvernement face aux défis à venir, alors que Malte, petite économie ouverte, reste sensible aux tensions internationales, notamment dans le secteur énergétique et commercial.

Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’orientation politique du pays, dans un contexte où les enjeux de stabilité et de gouvernance prennent une importance accrue.