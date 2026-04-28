États-Unis : l’administration accélère les expulsions d’enfants migrants, une mesure controversée

L’administration américaine cherche à accélérer le traitement des dossiers d’expulsion concernant des enfants migrants placés en détention, selon des informations rapportées par CNN. Cette stratégie vise à avancer de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, les audiences devant les tribunaux de l’immigration.

D’après le média américain, citant des responsables gouvernementaux et des avocats, des enfants parfois âgés de seulement quatre ans ont été convoqués à plusieurs reprises en peu de temps pour faire le point sur leur situation. Certains auraient comparu sans assistance juridique, une pratique qui suscite des inquiétudes parmi les défenseurs des droits des migrants.

Cette accélération des procédures s’inscrit dans une volonté affichée des autorités de traiter plus rapidement les dossiers, dans un contexte de pression croissante sur le système d’immigration. Les tribunaux sont confrontés à un nombre important de cas, ce qui entraîne des délais souvent prolongés.

Andrew Nixon, porte-parole du département de la Santé et des Services sociaux, a justifié cette politique en mettant en avant la protection des enfants. Selon lui, nombre d’entre eux sont exposés à des risques de trafic et d’exploitation, certains ayant été amenés aux États-Unis par des réseaux criminels.

« Faire avancer les dossiers contribue à démanteler ces réseaux et garantit que les enfants soient ramenés dans des environnements sûrs le plus rapidement possible », a-t-il déclaré. Cette position souligne la volonté de l’administration de présenter ces mesures comme une réponse sécuritaire et humanitaire.

Cependant, les critiques s’intensifient, notamment concernant les conditions dans lesquelles ces mineurs sont appelés à comparaître. L’absence d’assistance juridique et la rapidité des procédures soulèvent des questions sur le respect des droits des enfants dans le système judiciaire américain.