Internet sous contrôle en Iran : Téhéran desserre l’étau pour les entreprises après deux mois de coupure

L’Iran a décidé d’assouplir temporairement les restrictions d’accès à Internet pour les entreprises, après plus de deux mois de coupure quasi totale du réseau dans le pays. Cette mesure intervient alors que les autorités tentent de limiter les conséquences économiques d’un black-out imposé depuis le début du conflit avec les États-Unis et Israël.

Selon un porte-parole du gouvernement, le principal organe de sécurité du pays a validé un programme baptisé « Internet Pro », destiné à offrir aux entreprises un accès plus large et moins contraint au réseau. Cette initiative vise à soutenir l’activité économique dans un contexte de crise prolongée, même si les détails précis de sa mise en œuvre n’ont pas été rendus publics.

D’après l’organisation de surveillance NetBlocks, la grande majorité des Iraniens est restée privée d’Internet pendant environ 60 jours. Seuls quelques citoyens ont pu contourner les restrictions grâce à des réseaux privés virtuels (VPN) coûteux et techniquement avancés, laissant une large part de la population isolée numériquement.

Les autorités iraniennes justifient ces restrictions par des impératifs de sécurité nationale, liés à la guerre en cours. Toutefois, la pression économique et les critiques internes semblent avoir poussé le gouvernement à accorder cet assouplissement partiel, au moins pour les acteurs économiques.

La porte-parole du gouvernement, Fatemeh Mohajerani, a affirmé que cette mesure vise à « préserver les entreprises en période de crise ». Elle a également indiqué que la situation pourrait évoluer à nouveau une fois que les autorités jugeront le contexte stabilisé.

Si Téhéran assure être attentif aux besoins de la population et considère l’accès à Internet comme un droit civil, cet assouplissement reste limité et ciblé. La majorité des citoyens continue de subir de fortes restrictions, illustrant les tensions persistantes entre impératifs sécuritaires et enjeux économiques.