Brésil : Lula et Flavio Bolsonaro au coude-à-coude dans un sondage explosif avant la présidentielle

La course à la présidentielle brésilienne s’annonce particulièrement serrée, selon un sondage publié mardi, qui place le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva et le sénateur Flavio Bolsonaro à égalité dans un second tour simulé. Cette enquête, réalisée par AtlasIntel en partenariat avec Bloomberg, intervient à un moment crucial, à la veille d’un scrutin très attendu.

D’après les résultats du sondage, les deux figures politiques recueillent un niveau de soutien similaire dans l’hypothèse d’un duel final, illustrant une polarisation persistante de l’électorat brésilien. Cette situation reflète un climat politique tendu, où les divisions entre les camps progressiste et conservateur restent profondément ancrées.

Le président Lula, revenu au pouvoir après une première présidence marquée par des réformes sociales, cherche à consolider son bilan et à convaincre les électeurs de poursuivre sur cette voie. Face à lui, Flavio Bolsonaro, figure montante du camp conservateur et héritier politique de l’ancien président Jair Bolsonaro, incarne une alternative qui séduit une partie importante de l’électorat.

Cette égalité dans les intentions de vote souligne l’incertitude qui entoure l’issue du scrutin. Elle laisse présager une campagne intense et disputée jusqu’au dernier moment, où chaque voix pourrait s’avérer décisive.

Les analystes estiment que les enjeux économiques, sociaux et sécuritaires joueront un rôle déterminant dans le choix des électeurs. La capacité des candidats à mobiliser leurs bases respectives et à convaincre les indécis pourrait faire basculer le résultat.

À mesure que l’élection approche, ce sondage met en lumière un rapport de force équilibré entre deux visions politiques opposées, annonçant un second tour potentiellement historique pour le Brésil.