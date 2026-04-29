Pékin relance son offensive politique : Taïwan rejette fermement toute union avec la Chine

La Chine a une nouvelle fois vanté les avantages économiques d’une union avec Taïwan, affirmant que l’île pourrait bénéficier d’opportunités « sans précédent » en cas de rapprochement. Cette déclaration s’inscrit dans une campagne renouvelée de Pékin visant à convaincre Taipei d’accepter son autorité.

Selon les autorités chinoises, une telle union ouvrirait la voie à une intégration économique accrue, susceptible de renforcer la prospérité de Taïwan. Pékin insiste régulièrement sur les bénéfices commerciaux et financiers d’un tel scénario, tout en réaffirmant sa volonté de réunification.

Le gouvernement taïwanais a immédiatement rejeté ces propositions, affirmant ne pas être intéressé par une domination chinoise. Taipei continue de défendre sa souveraineté et refuse toute solution qui remettrait en cause son système politique et son autonomie.

Cette nouvelle prise de position intervient dans un contexte de tensions persistantes dans le détroit de Taïwan. L’armée chinoise mène régulièrement des exercices militaires autour de l’île, accentuant la pression sur les autorités taïwanaises.

Depuis l’an dernier, Pékin a intensifié ses efforts pour promouvoir l’idée d’une union, combinant discours économiques et démonstrations de puissance militaire. Cette stratégie vise à influencer l’opinion publique taïwanaise tout en maintenant une pression constante sur le gouvernement.

De son côté, Taïwan reste inflexible, réaffirmant son refus de toute intégration sous l’autorité de la Chine. Cette opposition illustre la profondeur du fossé politique entre les deux rives du détroit et laisse présager la poursuite de tensions dans la région.