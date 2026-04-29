Le Canada lance un fonds souverain massif pour réduire sa dépendance aux États-Unis

Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé la création du tout premier fonds souverain du pays, baptisé « Canada Strong Fund », doté d’un financement initial de 25 milliards de dollars canadiens, soit environ 15 milliards d’euros. Cette initiative vise à renforcer l’indépendance économique du Canada face à son voisin américain.

Inspiré du modèle norvégien, ce fonds ambitionne de tirer parti des ressources naturelles du pays pour financer des projets stratégiques dans les secteurs de l’énergie, des matières premières critiques et des infrastructures. Il pourra également être ouvert à la participation des citoyens canadiens, dans une volonté d’associer la population à ses bénéfices à long terme.

Cette annonce intervient dans un contexte économique tendu, marqué par une guerre commerciale persistante avec les États-Unis. Bien que la majorité des échanges entre les deux pays reste exemptée de droits de douane, les surtaxes imposées par l’administration de Donald Trump sur certains secteurs clés ont contribué à freiner la croissance canadienne et à provoquer des suppressions d’emplois.

Mark Carney a justifié cette initiative par la nécessité d’adapter le pays à un nouvel environnement économique. « Les États-Unis ont changé. C’est leur droit, et nous nous adaptons. C’est notre devoir », a-t-il déclaré, soulignant que le fonds permettra de financer des projets structurants tout en mobilisant des capitaux privés, avec le soutien de l’État sous forme de prêts ou de subventions.

Au total, 21 grands projets d’intérêt national ont été annoncés ces derniers mois par le gouvernement, dans le but de relancer une économie fragilisée. Les détails précis des investissements du fonds n’ont toutefois pas encore été dévoilés.

L’opposition critique déjà cette stratégie, dénonçant ce qu’elle considère comme des subventions déguisées en faveur de l’industrie pétrolière et gazière, alors que plusieurs projets d’oléoducs et de gazoducs sont en préparation.

Fort d’une majorité parlementaire récemment acquise après plusieurs succès électoraux, Mark Carney entend accélérer les réformes économiques. La création de ce fonds souverain s’inscrit dans une stratégie plus large visant à transformer l’économie canadienne et à réduire sa vulnérabilité face aux décisions commerciales américaines.