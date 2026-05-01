1er mai en France : l’histoire d’une journée née des luttes ouvrières, devenue fête du Travail et symbole social national

Par Jérôme Goulon.

Aujourd’hui, 1er mai, la France célèbre la fête du Travail. Cette journée est fériée, chômée et payée pour la plupart des salariés. Elle est aussi marquée par les manifestations syndicales et par la tradition du muguet, offert comme porte-bonheur.

Le 1er mai occupe une place particulière dans le calendrier français. Il ne vient pas d’une fête religieuse, ni d’une victoire militaire, ni d’une commémoration nationale classique. Son origine est sociale et internationale. Elle est liée à la revendication de la journée de huit heures, portée par les mouvements ouvriers à la fin du XIXe siècle. En France, le 1er mai est donc à la fois une journée de repos, une journée de mémoire, une journée de revendication et une tradition populaire.

Une tradition de printemps avant d’être une journée ouvrière

Avant d’être associé au travail, le 1er mai est lié aux traditions du printemps. Dans les sociétés rurales européennes, le mois de mai marque le retour des beaux jours, de la floraison et de la végétation.

En France, le muguet devient progressivement une fleur porte-bonheur. La tradition d’en offrir au début du mois de mai est ancienne. Elle est souvent rattachée à la Renaissance, notamment à Charles IX, qui aurait offert du muguet comme signe de chance au XVIe siècle.

Cette tradition florale ne correspond pas, à l’origine, à la fête des travailleurs. Elle appartient d’abord aux usages populaires du printemps. Mais, au fil du temps, elle s’est superposée à l’histoire sociale du 1er mai. Aujourd’hui, le muguet est l’un des symboles les plus visibles de cette date. Il est vendu dans les rues, chez les fleuristes, par des associations ou par des particuliers. Il donne au 1er mai une dimension familiale et populaire, différente mais complémentaire de sa dimension syndicale.

Le XIXe siècle : des journées de travail très longues

Le 1er mai ouvrier naît durant la période de l’industrialisation. Au XIXe siècle, le développement des usines, des mines, des ateliers et des grandes manufactures transforme profondément le travail. Les journées de travail sont souvent très longues. Dans plusieurs secteurs, les ouvriers travaillent dix, onze ou douze heures par jour, parfois davantage. Les salaires sont bas, les accidents fréquents, les protections sociales limitées. Le travail des enfants existe encore dans de nombreux milieux industriels.

La question du temps de travail devient alors centrale. Pour les ouvriers, réduire la durée quotidienne du travail signifie obtenir davantage de repos, préserver sa santé, disposer d’un temps familial et personnel, et améliorer sa dignité. Le mot d’ordre qui s’impose est celui des huit heures : huit heures de travail, huit heures de repos, huit heures de loisirs ou de vie personnelle. Cette revendication devient l’un des grands objectifs du mouvement ouvrier international.

1884 : la reconnaissance des syndicats en France

En France, une étape importante est franchie avec la loi de 1884, qui reconnaît la liberté syndicale. Cette loi permet aux travailleurs de s’organiser plus librement pour défendre leurs intérêts professionnels. Le syndicalisme français se structure progressivement. Les revendications portent sur les salaires, la durée du travail, les conditions de sécurité, la reconnaissance des droits collectifs et la possibilité de faire grève. Cette organisation syndicale prépare le développement des grandes mobilisations du 1er mai.

1886 : les grèves de Chicago, point de départ international

L’origine directe du 1er mai comme journée internationale des travailleurs se trouve aux États-Unis. Le 1er mai 1886, des grèves et des manifestations sont organisées dans plusieurs villes américaines pour réclamer la journée de huit heures. Le mouvement est particulièrement important à Chicago.

Le 4 mai 1886, lors d’un rassemblement à Haymarket Square, une bombe explose. La police intervient. Des policiers et des manifestants sont tués. Plusieurs militants anarchistes sont arrêtés, condamnés, puis certains exécutés. Ces événements marquent profondément le mouvement ouvrier international. Chicago devient un symbole de la lutte pour les huit heures et de la répression contre les mouvements sociaux.

1889 : Paris fixe la date du 1er mai

En 1889, un congrès socialiste international se tient à Paris. Les délégués décident d’organiser une grande journée internationale de mobilisation pour réclamer la journée de huit heures. La date choisie est le 1er mai 1890, en référence aux grèves américaines du 1er mai 1886. À partir de cette décision, le 1er mai devient une date internationale de revendication ouvrière. Dans plusieurs pays, les travailleurs sont appelés à manifester le même jour pour la même revendication. La France joue donc un rôle important dans l’installation du 1er mai comme journée mondiale de mobilisation sociale.

1890 : le premier 1er Mai ouvrier en France

Le 1er mai 1890, des manifestations sont organisées en France pour réclamer la journée de huit heures. À cette époque, le 1er mai n’est pas un jour férié. Les salariés qui participent aux rassemblements ou cessent le travail peuvent perdre leur salaire, subir des sanctions ou être arrêtés. Les premiers 1ers mai français sont donc des journées de lutte, et non des fêtes officielles. Les manifestants portent souvent des symboles rouges, couleur associée au mouvement ouvrier. L’églantine rouge est alors plus présente que le muguet dans l’imaginaire militant. La date s’installe peu à peu comme un rendez-vous annuel du monde ouvrier.

1891 : la fusillade de Fourmies, le drame français du 1er mai

Le 1er mai 1891, à Fourmies, dans le département du Nord, une manifestation ouvrière est organisée pour réclamer la journée de huit heures. Fourmies est alors une ville industrielle textile. Les ouvriers y travaillent dans des conditions difficiles. Les journées sont longues, les salaires faibles et les tensions sociales importantes. La manifestation s’inscrit dans le mouvement lancé l’année précédente autour du mot d’ordre des huit heures. Comme ailleurs en France, les travailleurs veulent faire du 1er mai une journée de revendication sociale.

Les autorités redoutent des troubles. L’armée est déployée dans la ville. Dans la matinée, plusieurs incidents ont lieu et des arrestations sont effectuées. La tension monte au fil de la journée. En fin d’après-midi, une foule se rassemble près de la mairie. Des manifestants demandent notamment la libération des personnes arrêtées plus tôt. Face à eux, des soldats sont positionnés.

La situation dégénère. Les militaires ouvrent le feu sur la foule. Le bilan est lourd : neuf morts et plusieurs dizaines de blessés. Parmi les victimes figurent de jeunes ouvriers et ouvrières, dont certains sont des adolescents. L’une des figures les plus connues de cette journée est Marie Blondeau, âgée de 18 ans, devenue l’un des symboles du drame.

La fusillade de Fourmies choque profondément l’opinion. Elle marque l’histoire sociale française. Elle montre que le 1er mai n’est pas seulement une date revendicative abstraite, mais une journée liée à des affrontements réels entre le mouvement ouvrier, le patronat local, l’État et les forces de l’ordre. Après Fourmies, le 1er mai prend en France une dimension mémorielle très forte. Il reste associé à la revendication des huit heures, mais aussi au souvenir des travailleurs tués lors des luttes sociales. Fourmies devient ainsi l’un des événements fondateurs de l’histoire française du 1er mai.

1895 : la création de la CGT et l’enracinement syndical du 1er mai

En 1895, la Confédération générale du travail, la CGT, est fondée. Elle devient l’une des principales organisations du mouvement ouvrier français. À partir de la fin du XIXe siècle, le 1er mai s’enracine comme un rendez-vous syndical. Les revendications portent principalement sur la durée du travail, les salaires, les conditions de travail et la reconnaissance des droits des salariés. La journée reste surveillée par les autorités. Les pouvoirs publics craignent régulièrement des troubles, des grèves ou des affrontements. Le 1er mai conserve donc un caractère combatif. Il ne s’agit toujours pas d’un jour férié. Pour participer aux cortèges, les travailleurs doivent souvent prendre le risque de perdre une journée de salaire.

1906 : une forte mobilisation pour les huit heures

Au début du XXe siècle, la revendication des huit heures reste centrale. En 1906, la CGT fait du 1er mai une date importante de mobilisation pour imposer cette revendication. Les autorités prennent des mesures de sécurité importantes. La journée est marquée par des grèves, des tensions et des arrestations. Même si la journée de huit heures n’est pas immédiatement obtenue, le 1er mai confirme son rôle de moment fort du rapport de force social. Cette période montre que le 1er mai est un outil de pression collective.

1919 : la journée de huit heures est reconnue en France

Après la Première Guerre mondiale, la situation sociale change. La France sort du conflit avec de lourdes pertes humaines, une économie fragilisée et de fortes attentes sociales. En 1919, la loi du 23 avril établit la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures dans de nombreux secteurs. C’est une victoire importante pour le mouvement ouvrier. La revendication historique portée depuis les débuts du 1er mai obtient enfin une reconnaissance légale.

Le 1er mai 1919 est également déclaré exceptionnellement chômé. La date prend alors une place plus visible dans la vie sociale française. Cette conquête ne met pas fin au 1er mai. La journée continue ensuite à porter d’autres revendications : salaires, protection sociale, retraites, droits syndicaux, chômage, conditions de travail et sécurité.

L’entre-deux-guerres : une journée syndicale et politique

Dans les années 1920 et 1930, le 1er mai reste une journée importante pour les syndicats et les partis de gauche. Le mouvement ouvrier français est divisé entre plusieurs courants : socialistes, communistes, anarchistes, syndicalistes révolutionnaires et réformistes. Ces divisions influencent les cortèges, les mots d’ordre et les formes de mobilisation.

Après la création du Parti communiste français en 1920, le 1er mai prend aussi une dimension politique plus marquée dans une partie du mouvement ouvrier. Il est associé à l’internationalisme, à la solidarité entre travailleurs et à la critique du capitalisme. Dans les années 1930, la crise économique et la montée des régimes autoritaires en Europe donnent également au 1er mai une dimension antifasciste.

1936 : le Front populaire et les grandes conquêtes sociales

En 1936, le Front populaire marque une étape cruciale dans l’histoire sociale française. Après la victoire électorale de la gauche, de grandes grèves éclatent dans le pays. De nombreuses usines sont occupées par les salariés. Les accords de Matignon et les lois sociales qui suivent apportent plusieurs avancées importantes : reconnaissance accrue des droits syndicaux, hausses de salaires, congés payés et semaine de quarante heures. Le 1er mai n’est pas à lui seul l’origine de ces mesures, mais il appartient à la même histoire : celle des mobilisations ouvrières pour la réduction du temps de travail, l’amélioration des conditions de vie et la reconnaissance des salariés. Après 1936, la mémoire du 1er mai est encore davantage associée aux grandes conquêtes sociales françaises.

Du rouge au muguet : l’évolution des symboles

À l’origine, les symboles du 1er mai ouvrier sont principalement rouges. Le rouge est la couleur du mouvement ouvrier, de la lutte sociale et de la mémoire des répressions. L’églantine rouge est longtemps utilisée comme emblème du 1er mai. Elle rappelle les combats ouvriers et les victimes des mouvements sociaux. Le muguet, lui, s’impose progressivement au XXe siècle. Il est moins politique, plus familial et davantage lié aux traditions du printemps.

Cette évolution modifie l’image du 1er mai. La date conserve sa dimension syndicale, mais elle devient aussi une journée populaire, associée au bonheur, au renouveau et au geste d’offrir une fleur. Aujourd’hui, le muguet est le symbole le plus connu du 1er mai pour une grande partie de la population française.

1941 : Vichy crée la “fête du Travail et de la Concorde sociale”

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy donne un statut officiel au 1er mai. En 1941, le 1er mai devient la « fête du Travail et de la Concorde sociale ». Cette formulation correspond à l’idéologie du régime de Vichy, qui met en avant le travail, la famille et la patrie. Le régime ne reprend pas l’esprit revendicatif du 1er mai ouvrier. Au contraire, il cherche à effacer l’idée de lutte des classes et à encadrer les relations entre employeurs et salariés dans une logique autoritaire et corporatiste.

La notion de « concorde sociale » est essentielle. Elle signifie que le régime veut présenter le travail comme un élément d’unité nationale, et non comme un terrain de conflit entre salariés, patrons et État. Cette période explique pourquoi l’expression « fête du Travail » peut être discutée. Une partie du mouvement syndical préfère parler de « journée internationale des travailleurs », expression plus fidèle à l’origine ouvrière de la date.

1947 et 1948 : le 1er mai devient un jour férié payé dans la France républicaine

Après la Libération, le 1er mai est réinscrit dans un cadre républicain. En 1947, une loi fait du 1er mai un jour chômé et payé. En 1948, il est officiellement inscrit comme jour férié sous le nom de fête du Travail. Ce statut distingue le 1er mai des autres jours fériés. En France, il est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé pour la majorité des salariés, sauf dans les secteurs où l’activité ne peut pas être interrompue. Lorsque des salariés travaillent le 1er mai, ils bénéficient en principe d’une rémunération majorée. Cette reconnaissance juridique marque une étape importante : une journée née de la mobilisation ouvrière devient une date officielle du calendrier social français.

Après 1945 : un rendez-vous annuel des syndicats

Après la Seconde Guerre mondiale, le 1er mai devient un rendez-vous régulier des syndicats français. Les principales organisations syndicales y participent selon les périodes : CGT, Force ouvrière, CFTC, CFDT, FSU, UNSA, Solidaires et d’autres organisations. Les revendications évoluent avec le contexte. Après la guerre, elles portent sur la reconstruction, les salaires, la protection sociale et les droits syndicaux. Pendant les Trente Glorieuses, elles concernent aussi le partage de la croissance, les conditions de travail, la durée du travail et les services publics. À partir des années 1970 et 1980, avec la montée du chômage et la désindustrialisation, le 1er mai devient aussi une journée de défense de l’emploi et du pouvoir d’achat.

1968 : le 1er mai dans un climat de contestation

Le 1er mai 1968 précède de quelques jours les grandes manifestations étudiantes et les grèves de Mai 68. Le mouvement de Mai 68 transforme durablement le paysage social français. Il associe revendications salariales, grèves ouvrières, contestation étudiante, critique de l’autorité et demandes de transformation des rapports sociaux.

Après 1968, le 1er mai conserve sa dimension syndicale, mais il s’ouvre progressivement à d’autres causes : droits des femmes, droits des immigrés, libertés publiques, conditions de vie, écologie et précarité. La journée reste centrée sur le travail, mais elle devient aussi un moment d’expression plus large des revendications sociales.

Depuis les années 1970 : un monde du travail transformé

Depuis les années 1970, le monde du travail change profondément en France. La part de l’industrie diminue. Le secteur des services se développe. Le chômage de masse s’installe. Les formes d’emploi deviennent plus diverses. Le 1er mai s’adapte à ces transformations. Il ne concerne plus seulement l’ouvrier d’usine, même si cette figure reste importante dans l’histoire sociale française. Il concerne aussi les employés, les fonctionnaires, les soignants, les enseignants, les salariés précaires, les intérimaires, les livreurs, les travailleurs indépendants dépendants de plateformes, les retraités, les demandeurs d’emploi et les jeunes actifs. Les revendications actuelles portent notamment sur les salaires, les retraites, la pénibilité, la santé au travail, les horaires, les services publics, la précarité, les inégalités et le pouvoir d’achat.

Une journée régulièrement marquée par l’actualité sociale

Chaque année, le 1er mai reflète le contexte social du moment. Certaines années, les cortèges sont relativement modestes. D’autres années, ils prennent une ampleur importante, notamment lors des grandes mobilisations contre des réformes sociales ou dans des périodes de forte tension économique. Les réformes des retraites, l’inflation, les crises économiques, les conflits sociaux, les inquiétudes sur les services publics ou les débats sur le pouvoir d’achat peuvent donner au 1er mai une résonance particulière. Le 1er mai fonctionne donc souvent comme un indicateur du climat social en France.

Fête du Travail ou journée internationale des travailleurs ?

L’appellation la plus courante en France est « fête du Travail ». Elle désigne officiellement le jour férié du 1er mai. Mais historiquement, l’expression « journée internationale des travailleurs » est plus proche de l’origine de la date. Le 1er mai est né d’une mobilisation ouvrière internationale pour obtenir la journée de huit heures. La « fête du Travail » met l’accent sur le travail comme valeur générale. La « journée des travailleurs » met l’accent sur les personnes qui travaillent, leurs droits, leurs conditions de vie, leurs luttes et leurs organisations. En France, les deux dimensions coexistent. Le 1er mai est à la fois une fête officielle du travail et une journée syndicale de revendication des travailleurs.

Une journée à trois dimensions

Aujourd’hui, le 1er mai en France rassemble trois dimensions principales. La première est juridique : c’est un jour férié, chômé et payé. La deuxième est sociale : c’est une journée de manifestations, de revendications syndicales et de mémoire ouvrière. La troisième est populaire : c’est le jour du muguet, offert comme porte-bonheur. Ces trois dimensions viennent d’histoires différentes. Les traditions de printemps, les luttes ouvrières du XIXe siècle, la législation sociale du XXe siècle et les usages populaires se sont progressivement réunis autour de la même date…