Pas de tir ami lors de l’attaque du dîner des correspondants, affirment Trump et le Secret Service

Le président américain Donald Trump et le directeur du Secret Service, Sean Curran, ont assuré qu’aucun agent n’avait été blessé par un tir ami lors de l’attaque survenue au dîner de l’Association des correspondants de la Maison Blanche.

Selon les autorités, l’agent fédéral blessé aurait été touché directement par le suspect, qui a tiré à bout portant. Cette version contredit certaines spéculations initiales évoquant la possibilité d’un tir accidentel provenant des forces de sécurité.

Les documents judiciaires rendus publics ne font d’ailleurs pas état d’un agent atteint par balle provenant d’un collègue, renforçant la version officielle avancée par les responsables américains.

L’incident s’est produit lors d’un événement majeur réunissant journalistes, responsables politiques et personnalités publiques à Washington. Il a ravivé les inquiétudes concernant la sécurité autour de ce type de rassemblements de haut niveau.

Les autorités poursuivent leur enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’attaque et les motivations du suspect, déjà inculpé dans cette affaire.