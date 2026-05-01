Washington face à une échéance décisive dans la guerre contre l’Iran, sans issue en vue

Le président américain Donald Trump fait face à une échéance imminente pour décider de l’avenir du conflit avec l’Iran, alors que la guerre semble s’enliser sans perspective claire de résolution.

Selon plusieurs analystes et sources au Congrès, il est peu probable que cette date butoir entraîne un véritable tournant. L’hypothèse la plus crédible serait que l’administration américaine prolonge un cessez-le-feu temporaire de 30 jours ou contourne l’échéance en affirmant que les hostilités sont déjà terminées.

Le conflit, déclenché fin février, a rapidement débouché sur une impasse stratégique, notamment autour des routes maritimes clés. Malgré l’absence de combats ouverts à grande échelle, les tensions restent vives et les risques de reprise des affrontements demeurent élevés.

Sur le plan intérieur, la question des pouvoirs de guerre divise profondément le Congrès. Les démocrates réclament que le législatif retrouve son rôle constitutionnel dans la décision d’engager ou non les forces américaines, tandis que les républicains soutiennent majoritairement la ligne de Trump.

Plusieurs tentatives des démocrates pour imposer un vote visant à limiter l’engagement militaire ont échoué, illustrant la polarisation politique autour de ce dossier. Dans le même temps, l’opinion publique montre des signes de lassitude face à ce conflit, même si le président conserve un appui solide au sein de son camp.

À ce stade, aucune issue diplomatique claire ne se dessine, laissant planer l’incertitude sur l’évolution de cette confrontation qui continue de peser sur la stabilité régionale et les marchés mondiaux.