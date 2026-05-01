Apple rassure les marchés: l’iPhone tire les profits vers le haut

Jeudi soir, Apple a servi une copie plus solide qu’attendu pour son deuxième trimestre fiscal, clos fin mars. Le groupe annonce un bénéfice net de 29,6 milliards de dollars, en hausse de 19% sur un an. Rapporté par action, l’indicateur préféré de Wall Street grimpe à 2,01 dollars, quand le consensus visait 1,95. Rien d’une pirouette comptable: la firme à la pomme retrouve une dynamique qui compte, celle des ventes d’iPhone, ce thermomètre que les investisseurs regardent du coin de l’oeil, trimestre après trimestre.

L’iPhone, toujours le moteur qui ne cale pas

L’iPhone, toujours le moteur qui ne cale pas Derrière ces chiffres, le message est clair: le coeur du réacteur tient bon, malgré un marché du smartphone qui alterne coups de frein et reprises. Les bons volumes ou un mix plus haut de gamme, souvent porté par les modèles Pro, suffisent à doper le résultat quand la demande mondiale hésite. Tim Cook et ses équipes, habitués à manier la prudence lors des échanges avec les analystes, savent aussi que la rentabilité se joue sur la marge brute, les coûts de composants et les effets de change, autant de variables qui peuvent transformer une belle publication en simple éclaircie.

Reste le nerf de la guerre pour les prochains trimestres: conserver l’allant sans dépendre uniquement du cycle de renouvellement. Les services, piliers récurrents d’Apple, avancent sous le regard des régulateurs, surtout en Europe où les règles se durcissent autour de l’App Store. Et puis il y a la Chine, ce terrain glissant où la concurrence locale ne fait aucun cadeau. À ce stade, Apple a marqué des points et redonné du souffle à son récit financier, mais le marché attend déjà la suite, celle qui dira si l’iPhone a relancé la machine ou seulement gagné du temps.