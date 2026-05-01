Des manifestations en Bosnie pour sauver la dernière aciérie de Zenica

Des centaines de travailleurs ont manifesté à Zenica pour demander la réouverture de la dernière grande aciérie du pays, récemment fermée, symbole d’un secteur industriel en crise.

La fermeture de cette usine historique, vieille d’environ 130 ans, a provoqué une forte colère sociale. Les syndicats estiment que des milliers d’emplois sont menacés, directement ou indirectement, dans la région et dans les industries liées à la sidérurgie.

Les manifestants dénoncent ce qu’ils considèrent comme un abandon progressif de l’industrie lourde en Bosnie-Herzégovine, une économie déjà fragilisée par la concurrence de l’acier importé moins cher et par des difficultés structurelles du secteur.

Selon l’entreprise propriétaire, la fermeture serait liée à des problèmes logistiques et à la baisse de compétitivité, tandis que les syndicats et travailleurs accusent le manque de soutien des autorités publiques pour protéger la production locale.

Ce mouvement s’inscrit dans une série de tensions sociales liées à la désindustrialisation, sur fond de chômage élevé et de transformation économique difficile dans la région.