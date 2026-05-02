Washington contourne le Congrès pour valider 8,6 milliards de dollars de ventes d’armes au Moyen-Orient en pleine crise régionale

L’administration du président américain Donald Trump a approuvé des ventes d’armes d’un montant total de plus de 8,6 milliards de dollars à plusieurs alliés du Moyen-Orient, en contournant le contrôle habituel du Congrès. Cette décision, annoncée vendredi par le département d’État, concerne notamment Israël, le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis.

Pour justifier cette procédure exceptionnelle, les autorités américaines invoquent une situation d’urgence. Le secrétaire d’État Marco Rubio a estimé que le contexte sécuritaire exigeait une action rapide, permettant ainsi de lever l’obligation d’examen préalable par le Congrès, normalement requise pour ce type de transactions militaires.

Ces annonces interviennent dans un climat de tensions persistantes dans la région, marqué par un conflit impliquant les États-Unis et Israël contre l’Iran. Cette guerre dure depuis neuf semaines, malgré l’instauration d’un cessez-le-feu fragile en vigueur depuis plus de trois semaines.

Parmi les accords validés, le Qatar bénéficiera notamment de services de réapprovisionnement pour ses systèmes de défense aérienne et antimissile Patriot, pour un montant de 4,01 milliards de dollars. S’y ajoute une vente de systèmes d’armes de précision avancés (APKWS) évaluée à près de 992,4 millions de dollars.

Ces ventes visent à renforcer les capacités militaires des alliés de Washington dans une région stratégique, où les tensions restent élevées. Elles illustrent également la volonté de l’administration américaine de soutenir ses partenaires face aux menaces perçues, en particulier dans le contexte des rivalités avec l’Iran.

Le contournement du Congrès pourrait toutefois susciter des critiques sur le plan politique intérieur, certains élus dénonçant régulièrement ce type de procédure qui limite leur capacité de supervision sur les exportations d’armement américain.