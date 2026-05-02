L’Ukraine lance un vaste plan de réforme militaire face à la pénurie de soldats alors que les négociations de paix stagnent

L’Ukraine a annoncé vendredi un plan de réforme de son armée prévu pour l’été, dans un contexte de guerre d’usure avec la Russie et alors que les pourparlers de paix sont au point mort. Cette initiative vise principalement à répondre à une pénurie persistante d’infanterie et au vieillissement des effectifs militaires.

Depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en 2022, l’armée ukrainienne a dû composer avec un manque chronique de personnel malgré un afflux initial de volontaires. Quatre ans plus tard, les autorités reconnaissent que la situation est devenue encore plus critique.

Selon les autorités ukrainiennes, le problème est aggravé par une baisse de l’enthousiasme pour le service militaire. Celle-ci serait liée à des témoignages faisant état d’une formation insuffisante, d’un soutien logistique jugé inadapté, ainsi que de pratiques de mobilisation parfois décrites comme brutales.

Dans ce contexte, le président Volodymyr Zelensky a indiqué sur Telegram que les derniers détails de la réforme seraient finalisés au cours du mois de mai. Il a affirmé que la mise en œuvre débuterait en juin et que les premiers résultats devraient être visibles dès le même mois.

Le plan prévoit notamment une augmentation des salaires des soldats, en particulier pour l’infanterie, considérée comme l’un des rôles les plus dangereux sur le front en raison de l’exposition constante aux attaques, notamment de drones.

Le ministre ukrainien de la Défense a de son côté évoqué une « transformation systémique » de l’armée, alors que le pays cherche à renforcer ses capacités militaires dans un conflit qui s’inscrit dans la durée et sans avancée diplomatique majeure à ce stade.