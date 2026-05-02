Accord sanitaire à plus d’un milliard de dollars : les États-Unis accusent la Zambie de blocage après l’échec des négociations

Les États-Unis ont vivement critiqué la Zambie, l’accusant de manquer d’engagement dans les discussions autour d’un nouvel accord d’aide sanitaire portant sur plus d’un milliard de dollars. Selon Washington, l’absence de coopération de Lusaka a conduit à l’expiration de la date limite fixée au 30 avril sans qu’un protocole d’accord ne soit signé.

L’ambassadeur américain sortant en Zambie, Michael Gonzales, a affirmé que les appels répétés des autorités américaines étaient restés sans réponse. Cette impasse a empêché la mise en place d’un cadre structuré pour encadrer les financements, laissant les programmes concernés dans une situation d’incertitude.

Selon lui, l’échec de la finalisation du mémorandum d’entente (MOU) signifie que les financements continuent d’être débloqués de manière ponctuelle, sans stratégie de mise en œuvre cohérente. Les fonds concernés doivent notamment soutenir des programmes liés au VIH, au paludisme, à la santé maternelle et infantile, ainsi qu’à la préparation aux maladies.

Dans un discours prononcé jeudi soir alors qu’il s’apprêtait à quitter son poste, Michael Gonzales a estimé que le financement prévu aurait dû commencer dès ce mois-ci dans le cadre de l’accord, plutôt que de rester dans une situation bloquée.

De leur côté, certains défenseurs de la santé ont exprimé leurs inquiétudes, affirmant que l’accord pourrait conditionner l’accès aux financements à des enjeux liés aux ressources minières et soulever des risques concernant le partage de données sensibles.

L’ambassadeur américain a toutefois rejeté ces accusations, qualifiant de « dégoûtantes et manifestement fausses » les allégations selon lesquelles Washington utiliserait l’aide sanitaire comme levier pour obtenir un accès aux minéraux critiques. Il a insisté sur le caractère strictement humanitaire et sanitaire du programme.