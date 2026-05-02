La marine américaine s’appuie sur l’IA de Domino pour contrer la menace des mines iraniennes

La marine américaine a choisi de collaborer avec la société d’intelligence artificielle Domino Data Lab afin de développer de nouvelles solutions destinées à contrer les mines navales iraniennes. Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie visant à moderniser les capacités de détection et de réponse face aux menaces en eaux contestées.

Selon les informations rapportées, Domino a décroché un contrat d’environ 100 millions de dollars pour renforcer les systèmes de détection des mines grâce à l’intelligence artificielle. L’objectif est d’améliorer la rapidité et la précision des analyses dans des environnements maritimes jugés sensibles.

Les technologies d’IA développées dans ce cadre permettraient à la marine américaine de s’adapter plus rapidement à l’évolution des nouveaux types de mines. Là où la mise à jour des systèmes prenait auparavant plusieurs mois, elle pourrait désormais être réalisée en quelques jours seulement.

Cette accélération est considérée comme un avantage stratégique majeur dans des zones maritimes où les menaces peuvent évoluer rapidement. L’utilisation de l’IA permettrait ainsi d’améliorer la réactivité des forces navales face à des dispositifs de plus en plus sophistiqués.

Thomas Robinson, directeur des opérations de Domino, a indiqué que cette technologie permettait également un déploiement rapide des capacités analytiques dans des zones maritimes disputées. L’entreprise met en avant la flexibilité de ses outils comme un atout essentiel dans des contextes militaires complexes.

Ce partenariat illustre plus largement l’intérêt croissant des forces armées américaines pour les solutions d’intelligence artificielle, utilisées pour renforcer la surveillance, l’analyse de données et la prise de décision sur le terrain.