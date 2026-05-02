La statuette des Oscars de “Mr. Nobody Against Putin” retrouvée après sa mystérieuse disparition en vol

La statuette des Oscars appartenant au réalisateur russe Pavel Talankin, récompensé cette année pour le documentaire Mr. Nobody Against Putin, a été retrouvée après avoir disparu lors d’un vol entre New York et l’Allemagne. L’incident, survenu lors d’un trajet entre l’aéroport international John F. Kennedy et Francfort, avait suscité des inquiétudes dans le milieu du cinéma.

Selon un message publié sur Instagram par le coréalisateur du film, David Borenstein, Pavel Talankin avait été contraint de placer son trophée en soute avant l’embarquement. Les agents de la Transportation Security Administration (TSA) auraient estimé que la statuette, pesant environ 3,8 kg, pouvait représenter un risque pour la sécurité en cabine.

Après l’arrivée du vol en Allemagne, la récompense s’est toutefois révélée introuvable, provoquant la stupeur de l’équipe du film. La disparition a rapidement été signalée, déclenchant des recherches internes de la compagnie aérienne concernée.

La compagnie Lufthansa a finalement annoncé avoir localisé la statuette à Francfort. Dans un communiqué, elle a assuré que l’objet était « en toute sécurité sous sa responsabilité » et a indiqué être en contact direct avec le client afin d’organiser sa restitution dans les meilleurs délais.

Lufthansa a également présenté ses excuses pour cet incident, qui a temporairement privé le réalisateur de son Oscar. L’affaire a pris une tournure médiatique en raison du caractère symbolique du trophée et du contexte politique entourant le documentaire primé.

Pavel Talankin avait reçu l’Oscar du meilleur film documentaire pour Mr. Nobody Against Putin, une œuvre qui a marqué la 98e cérémonie des Oscars à Hollywood. La statuette devrait désormais être restituée à son propriétaire après cette mésaventure aérienne inattendue.