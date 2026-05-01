La crise en Iran perturbe l’aide humanitaire mondiale, selon l’ONU

La hausse des coûts liés aux chaînes d’approvisionnement, provoquée par les tensions autour de la crise en Iran, complique fortement l’acheminement de l’aide humanitaire, avertit l’Organisation des Nations unies.

Selon les agences onusiennes, les perturbations du transport maritime entraînent des retards importants et une flambée des coûts logistiques. Le prix du carburant et des assurances maritimes a également augmenté, dans un contexte déjà marqué par des difficultés de financement de l’aide internationale.

Ces hausses affectent directement les opérations humanitaires destinées aux populations déplacées dans plusieurs régions en crise, où les livraisons de nourriture, de médicaments et de matériel de survie peuvent désormais être retardées de plusieurs semaines.

L’ONU alerte sur un effet en cascade : la guerre et les tensions géopolitiques ne se limitent plus aux zones de conflit, mais fragilisent aussi les systèmes d’aide globale, rendant l’assistance aux réfugiés plus coûteuse et moins rapide.