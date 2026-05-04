Liberté de la presse sous attaque : le pape rend un hommage poignant aux journalistes tués dans le monde

Le pape Léon XIV a marqué dimanche la Journée mondiale de la liberté de la presse en dénonçant les atteintes persistantes à la liberté des médias et en rendant hommage aux journalistes tués dans l’exercice de leur métier. Depuis la place Saint-Pierre, baignée de soleil, le souverain pontife s’est exprimé à l’issue de la prière de l’Angélus devant des fidèles rassemblés au Vatican.

Dans son intervention, le pape a souligné l’importance fondamentale d’un journalisme libre et indépendant, tout en alertant sur les menaces croissantes qui pèsent sur les professionnels de l’information à travers le monde. Il a évoqué en particulier les reporters qui risquent leur vie dans des zones de conflit pour informer le public.

Le chef de l’Église catholique a rendu un hommage appuyé aux journalistes assassinés dans l’exercice de leurs fonctions, rappelant le prix souvent élevé payé pour la recherche de la vérité. Ses propos s’inscrivent dans un contexte international marqué par une recrudescence des violences et des pressions à l’encontre des médias.

La Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque année, vise à promouvoir la liberté d’expression et à rappeler le rôle essentiel des médias dans les sociétés démocratiques. Elle met également en lumière les défis auxquels sont confrontés les journalistes, notamment dans les pays où les libertés fondamentales sont restreintes.

Le pape Léon XIV a ainsi appelé à une prise de conscience collective face à ces enjeux, exhortant les dirigeants et les citoyens à défendre la liberté de la presse comme un pilier essentiel de toute société libre.

Cette déclaration s’inscrit dans la continuité des prises de position récentes du pontife sur les grandes questions internationales, confirmant son engagement en faveur des droits fondamentaux et de la protection des acteurs de l’information.