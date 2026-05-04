Royaume-Uni : Starmer envisage de restreindre les marches pro-palestiniennes après des tensions à Londres

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que le gouvernement pourrait envisager d’interdire certaines marches pro-palestiniennes dans des circonstances spécifiques, invoquant les inquiétudes croissantes au sein de la communauté juive. Cette position intervient après une récente attaque au couteau visant deux hommes juifs à Londres.
Dans une interview accordée à la BBC, Keir Starmer a rappelé qu’il défendait fermement la liberté d’expression et le droit de manifester pacifiquement. Il a toutefois estimé que l’accumulation de ces manifestations pouvait avoir un impact préoccupant sur certaines communautés.
Le chef du gouvernement a particulièrement critiqué certains slogans entendus lors de ces rassemblements, notamment « Mondialisons l’Intifada », qu’il a qualifié de « totalement inacceptable ». Selon lui, les personnes tenant de tels propos devraient faire l’objet de poursuites judiciaires.
Les marches pro-palestiniennes se sont multipliées à Londres depuis le déclenchement de la guerre à Gaza en octobre 2023, à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël. Elles sont devenues un rendez-vous régulier dans la capitale britannique.
Ces manifestations divisent profondément l’opinion publique. Leurs détracteurs estiment qu’elles contribuent à alimenter un climat d’hostilité et d’antisémitisme, tandis que leurs organisateurs affirment défendre le droit de dénoncer la situation humanitaire et politique à Gaza.
Keir Starmer a toutefois insisté sur le fait qu’il reconnaissait l’existence de « positions légitimes et très fortes » sur le conflit au Moyen-Orient. Il a ajouté que de nombreux membres de la communauté juive avaient exprimé leur inquiétude face à la répétition de ces manifestations dans les rues de Londres.
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