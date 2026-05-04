Australie : une enquête nationale s’ouvre après l’attaque meurtrière de Bondi Beach sur fond de montée de l’antisémitisme

L’Australie a lancé lundi les premières audiences publiques d’une vaste enquête nationale sur l’attaque meurtrière survenue en décembre à Bondi Beach, à Sydney. Cette fusillade, qui avait visé une célébration juive de Hanoukka, a fait 15 morts et profondément marqué le pays.

Lors de ces premières auditions, des membres de la communauté juive australienne ont témoigné de leur expérience face à une montée inquiétante de l’antisémitisme. Plusieurs intervenants ont évoqué un climat de peur grandissant, certains affirmant ne plus se sentir en sécurité dans leur propre pays.

L’enquête, menée par une commission royale dirigée par la juge à la retraite Virginia Bell, vise à examiner à la fois les circonstances de l’attaque et l’évolution des actes antisémites en Australie. Les premières audiences sont consacrées à l’analyse de la nature et de l’ampleur de ce phénomène.

Virginia Bell a souligné que la recrudescence de l’antisémitisme observée en Australie s’inscrit dans une tendance plus large touchant plusieurs pays occidentaux. Selon elle, cette évolution est étroitement liée aux tensions internationales, notamment au conflit au Moyen-Orient.

L’attaque de Bondi Beach a relancé le débat sur le contrôle des armes à feu et sur la nécessité de renforcer les mesures de lutte contre les discours et actes haineux. Les autorités sont sous pression pour apporter des réponses concrètes face à ces préoccupations croissantes.

Les témoignages entendus lors de ces audiences mettent en lumière un sentiment d’insécurité accru au sein de la communauté juive, dans un contexte où les incidents antisémites se multiplient depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023.