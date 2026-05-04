Navire suspect et sanctions : la Suède arrête le capitaine chinois d’un pétrolier lié à la « flotte fantôme » russe

La Suède a arrêté le capitaine chinois d’un pétrolier soupçonné d’être lié à la Russie, dans le cadre d’une opération visant à lutter contre les réseaux maritimes contournant les sanctions occidentales. L’homme est poursuivi pour suspicion de possession de faux documents et de violations des règles de navigabilité, a indiqué un procureur suédois.

Le navire, le Jin Hui, battant pavillon syrien, a été intercepté dimanche dans les eaux territoriales suédoises, au large de Trelleborg. Les garde-côtes, accompagnés de la police, sont montés à bord pour procéder à des vérifications, avant de placer le capitaine en état d’arrestation.

Selon le procureur principal Adrien Combier-Hogg, dont les propos ont été relayés dans un communiqué, le capitaine, dont l’identité n’a pas été rendue publique, doit être interrogé par les autorités. L’enquête vise à établir la nature exacte des activités du navire et son éventuelle implication dans des opérations illégales.

Les autorités suédoises soupçonnent le Jin Hui de faire partie de la « flotte de l’ombre », un ensemble de navires utilisés par la Russie pour contourner les sanctions imposées par les pays occidentaux en réponse à la guerre en Ukraine. Ces navires opèrent souvent avec des documents falsifiés et sous des pavillons étrangers pour masquer leur origine.

Cette arrestation constitue la cinquième opération de ce type menée par la Suède depuis le début de l’année, dans un contexte de renforcement des contrôles maritimes en Europe. Les pays occidentaux cherchent à perturber ces réseaux clandestins afin de limiter les flux commerciaux contournant les sanctions.

La Russie n’a pas réagi à cette intervention, mais a déjà dénoncé par le passé ce type d’actions, les qualifiant d’hostiles. L’affaire illustre une nouvelle fois les tensions persistantes autour de l’application des sanctions internationales et de leur contournement en mer.